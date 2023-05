Diretta/ San Donato Alessandria streaming video tv: piemontesi ok nei due precedenti

DIRETTA SAN DONATO ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti che ci introducono alla diretta di San Donato Alessandria: chiaramente sono quelli andati in scena nel corso della stagione regolare, ed è un quadro favorevole ai grigi che hanno espugnato il Brilli-Peri a metà ottobre, per poi pareggiare al Moccagatta la partita di ritorno. Dunque, l’Alessandria con questi risultati sarebbe salva; il match di andata era stato deciso al 71’ minuto da un destro di Robert Filip, al primo gol della sua stagione; al ritorno invece, a metà febbraio, Leonardo Uboldi aveva portato in vantaggio il San Donato ma i piemontesi avevano risposto con Alessandro Galeandro. Il pareggio non era bastato a Fabio Rebuffi: l’allenatore era stato esonerato e sulla panchina dell’Alessandria era arrivato Maurizio Lauro.

Video/ San Donato Fiorenzuola (1-0) gol e highlights: decide Sepe! (Serie C)

Se non altro il nuovo tecnico ha condotto in porto la barca dei playoff, ma come abbiamo più volte detto per una squadra con queste ambizioni si tratta comunque di un risultato deludente; inoltre non è affatto detto che l’Alessandria riesca a salvarsi attraverso lo spareggio, certamente il San Donato Tavarnelle ha parecchie carte da giocarsi e venderà cara la pelle in questo doppio confronto… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Alessandria Cesena (0-1) gol e highlights: Chiarello blinda il secondo posto

SAN DONATO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Alessandria è disponibile in versione integrale su Eleven Sports, casa ufficiale della Serie C, visibile anche sulla piattaforma Dazn e su Sky Sport, con anche lo streaming di SkyGo. La visione di Albinoleffe Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI GIOCA A MONTEVARCHI

San Donato Alessandria, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio “Brilli-Peri” di Montevarchi, sarà una sfida valida per l’andata dei play-out Serie C, girone B.

DIRETTA/ San Donato Fiorenzuola (risultato finale 1-0): decide Sepe! Rossoneri salvi

Le due squadre lottano, quindi, per rimanere tra i professionisti dopo una stagione regolare terminata rispettivamente al terzultimo posto e in quartultima piazza. Grigi che hanno anche creduto nella salvezza diretta ma la sconfitta interna contro il Cesena ha precluso ogni possibilità. San Donato Alessandria sarà diretta da Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. IV Ufficiale Filippo Giaccaglia di Jesi.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta San Donato Alessandria, match che andrà in scena al “Brilli-Peri” di Montevarchi. Per i padroni di casa mister Ghizzani non avrà a disposizione il lungodegente Nunziatini. Il tecnico dei toscani dovrebbe proporre Cardelli fra i pali davanti ad una difesa a quattro composta da Rossi e Siniega sulle fasce e Brenna e Contipelli centrali. Centrocampo a tre con Bianchi, Calamai e Sepe. Russo a servire le due punte Marzierli e Ubaldi. Per gli ospiti il tecnico Lauro opterà per il solito 4-3-3 con Liverani tra i pali e la difesa composta da Baldi, Checchi, Sabbione e Sini. A centrocampo Rota, Nichetti e Speranza mentre in avanti agiranno Lamesta, Galeandro e Sylla.

SAN DONATO ALESSANDRIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta San Donato Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse William Hill per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei toscani padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA