DIRETTA/ San Donato Imolese video streaming tv: non ci sono precedenti in Serie C

DIRETTA SAN DONATO IMOLESE: TESTA A TESTA

Ci sono solo due precedenti della diretta di San Donato Imolese considerando anche le partite disputate a Imola. Si tratta di due partite disputate nel campionato di Serie D del 2016/17. Quella di oggi rappresenta dunque un inedito per le due compagini che per la prima volta si affrontano nel calcio professionistico. Curiosità vuole che il minimo di gol segnati da una squadra in questi match sia due, un numero che fa capire come ci siano state sempre molte reti e spettacolo.

In casa del San Donato l’Imolese riuscì a sbancare il 23 ottobre del 2016 a margine di una gara terminata addirittura col risultato di 4-2. C’è poi da raccontare la gara di ritorno a Imola che terminò con un pari per l’appunto col risultato finale di 2-2. Entrambe le compagini non vivono un momento felice con San Donato che nelle ultime cinque gare ha raccolto appena 5 punti. Ancor peggio sono andate le cose per l’Imolese che con due gol fatti nello stesso numero di match ne ha fatto appena 1. (Matteo Fantozzi)

SAN DONATO IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Imolese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di San Donato Imolese sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

San Donato Imolese, in diretta sabato 10 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Sfida salvezza tra due squadre che non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, punti pesantissimi in palio oggi pomeriggio.

Il San Donato è ultimo in classifica con 12 punti in diciassette gare, frutto di due vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Chiantigiani reduci dal pirotecnico ko per 3-2 contro l’Imolese. L’Imolese, invece, è sedicesima a quota 15 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. Rossoblu reduci dal pareggio interno per 0-0 contro la Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO IMOLESE

Dopo aver presentato il match, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta San Donato Imolese. Partiamo dalla compagine toscana, in campo con il 4-3-1-2: Cardelli, Carcani, Brenna, Contipelli, Montini, Bovolon, Borghi, Rossi, Russo, Galligani, Ubaldi. Passiamo adesso ai rossoblu, messi in campo con il 4-3-3: Rossi, Cerretti, Serpe, De Vito, Eguelfi, Agyemang, Bensaja, Zanini, Faggi, Stijepovic, De Feo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta San Donato Imolese vedono favorita la formazione padrona di casa. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria del San Donato è a 2,20, il pareggio è quotato 3,00, mentre il successo dell’Imolese paga 3,35 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,50. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,66.

