Diretta/ San Donato Olbia streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA SAN DONATO OLBIA: PUNTI PESANTI

San Donato Olbia, in diretta alle ore 14.30 di martedì 14 marzo 2023 allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi, è una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Sfida che si preannuncia molto equilibrata e che mette in palio punti pesantissimi per la salvezza.

Al momento, infatti, le due formazioni sono appaiate a quota 31 in classifica, appena dentro i play-out. Sicuramente arriva meglio a questa sfida l’undici di sardo che, prima dello stop patito in casa contro l’Imolese, aveva inanellato otto punti in quattro gare. I toscani, invece, sono reduci dalla brutta sconfitta di Ancona e devono invertire subito la rotta.

SAN DONATO OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di San Donato Olbia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SAN DONATO OLBIA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta San Donato Olbia. Partiamo dai padroni di casa: mister Buzzegoli potrà contare sul rientro di Federico Russo, faro della squadra insieme a Ubaldi. Da valutare, invece, le condizioni di Rossi e Marzierli. Per i sardi di Occhiuzzi situazione un po’ più delicata viste le squalifiche di Ragatzu, Emerson e Brignani che si aggiungono agli infortunati Travaglini e König. Proprio l’ex tecnico del Cosenza, invece, tornerà a sedere in panchina dopo il turno di squalifica.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta San Donato Olbia. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.25, il pareggio è dato a 2.90 mentre la vittoria ospite paga 3.30 volte la posta. Ci si aspettano poche reti visto che l’Under 2.5 vale solo 1.45, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.50 volte la posta.











