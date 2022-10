Diretta San Donato Pontedera/ Streaming video tv: è scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA SAN DONATO PONTEDERA: PUNTI PESANTI!

La diretta di San Donato Pontedera è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, anche se il campionato di Serie C – Girone B è ancora all’inizio. Le due squadre si affronteranno infatti domenica 23 ottobre a partire dalle ore 17.30 allo Stadio “Brilli Peri” di Montevarchi per la decima giornata. L’obiettivo è quello di conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, dove attualmente entrambe navigano, rispettivamente al diciottesimo e al sedicesimo posto.

La sfida si preannuncia in tal senso equilibrata: soltanto due punti separano le compagini. In occasione dello scorso turno, inoltre, entrambe hanno ottenuto un pareggio. Il San Donato, dopo cinque sconfitte consecutive, è riuscito a portare a casa un punto nella sfida contro la Fermana, nonostante abbia terminato la partita in nove. La gara tra Pontedera e la Recanatese invece si è conclusa con le reti inviolate. Adesso l’obiettivo da ambo le parti è conquistare la vittoria in uno scontro alla pari.

SAN DONATO PONTEDERA VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di San Donato Pontedera, in programma domenica 16 ottobre alle ore 14.30 per l’ottava giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in televisione soltanto per quel che concerne i momenti salienti, dato che è una delle partite selezionate per la Diretta Gol dell’emittente Sky Sport: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati nel canale 251.

Per assistere alla partita San Donato Pontedera in modo integrale in diretta video streaming, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. È possibile acquistare l’abbonamento mensile, annuale oppure la singola gara e successivamente collegarsi alle applicazioni nonché al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta San Donato Pontedera risentiranno di qualche assenza. I padroni di casa infatti dovranno rinunciare a diverse pedine per squalifica: Ciurli e Compitelli, che sono stati espulsi in occasione dello scorso turno, così come il tecnico Lamberto Magrini che non potrà essere in panchina. Il suo vice, per il resto, potrebbe mettere in campo un 3-4-2-1 così strutturato: Rossi; Montini, Gorelli, Brenna; Carcani, Bovolon, Calamai, Sepe; Noccioli, Russo; Marzierli. Gli ospiti invece hanno tutti a disposizione. Il tecnico Massimiliano Canzi dovrebbe schierare i suoi in un 3-4-1-2 così disegnato: Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma, Ladinetti, Catanese, Perretta; Benedetti; Mutton, Nicastro.

QUOTE SAN DONATO PONTEDERA

Le quote della diretta San Donato Pontedera confermano che la partita di Serie C si preannuncia equilibrata, con il fattore campo che potrebbe fare la differenza: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Goldbet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.35. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 3.05. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.00.











