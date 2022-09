Diretta/ San Donato Rimini streaming video tv: fiorentini, prima assoluta (Serie C)

DIRETTA SAN DONATO RIMINI: PARTITA COMBATTUTA!

San Donato Rimini, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Il San Donato Tavarnelle, club della zona di Firenze, fa il suo esordio tra i professionisti ospitando un Rimini che a sua volta è tornato tra i professionisti grazie alla vittoria nello scorso campionato di Serie D. San Donato che ha battuto la Sangiovannese e pareggiato contro la Trestina nel precampionato, club di Serie D in attesa della prima sfida dopo il grande salto.

Rimini che cerca ora maggiore continuità ma che ha convinto in campionato battendo in amichevole Pescara e Vicenza, formazioni che partiranno con ambizioni importanti in questo campionato di Serie C. Per quanto riguarda i precedenti le due squadre si sono affrontate nei play off Scudetto da vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D, il confronto dello scorso 29 maggio è terminato in parità col punteggio di 1-1.

DIRETTA SAN DONATO RIMINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO RIMINI

Le probabili formazioni della diretta San Donato Rimini, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il San Donato Tavarnelle, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardelli; Ciurli, Siniega, Gorelli, Carcani; Nunziatini, Caciagli, Regoli; Russo; Marzierli, Galligani. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti; Laverone, Allievi, Pietrangeli; Haveri; Delcarro, Pasa, Rossetti; Gabbianelli, Santini, Sereni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAN DONATO RIMINI

Per chi vorrà scommettere sulla diretta San Donato Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del San Donato con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











