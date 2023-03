DIRETTA/ San Donato Siena video streaming tv: derby con meno di 10 anni di storia

DIRETTA SAN DONATO SIENA: TESTA A TESTA

Diretta San Donato Siena che presenta una sfida, nata storicamente nel 2014, contornata da ricche emozioni e tanti goal realizzati da parte delle due formazioni all’interno del rettangolo di gioco. La prima sfida ha luogo in Toscana il 16 novembre del 2014, nel corso del campionato di Serie D. Il Siena vinse sia all’andata che al ritorno con i risultati di 3-1 e 1-4, trascinata dal grande potenziale offensivo. Nel 2018, a distanza di tre anni dall’ultima volta, le due squadre si affrontano nuovamente ma per un’amichevole del precampionato.

A vincere è ancora il Siena per 1-0. Passano altri tre anni e le due formazioni si affrontano nel campionato di Serie D. A gennaio il risultato è di 0-0, ma a maggio dello stesso anno il San Donato ottenne una storica vittoria in casa del Siena con il risultato di 2-3 allo stadio Artemio Franchi. Per il Siena non bastò la doppietta di Guidone contro il tris degli ospiti firmato da Regoli, Caciagli e Di Santo. Gara di andata chi ha visto vincere con scioltezza il Siena con un sonoro 3-0 con le reti di Di Santo, ex di turno con una doppietta, e Belloni. (Marco Genduso)

SAN DONATO SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida San Donato Siena sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta San Donato Siena sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PARTITA COMBATTUTA!

San Donato Siena, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Derby toscano con i padroni di casa che dopo 4 pareggi consecutivi sono riusciti a tornare alla vittoria nell’ultima sfida disputata, battendo 2-4 il Pontedera in trasferta e rilanciandosi in zona salvezza, ora solo un punto indietro per uscire dalla zona play out.

Dall’altra parte il Siena ha invece messo in fila il terzo pareggio consecutivo con l’1-1 interno contro la Recanatese, assestandosi al settimo posto in classifica in piena zona play off ma mancando di nuovo il cambio di passo per puntare almeno alla quarta posizione nel girone B. Nel match d’andata Siena vincente nettamente sul San Donato col punteggio di 3-0, in Serie D l’ultimo precedente in casa del Tavarnelle, terminato con un pareggio 0-0 il 16 gennaio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO SIENA

Le probabili formazioni della diretta San Donato Siena, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il San Donato Tavarnelle, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardelli; Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani; Sepe, Bovolon, Nunziatini; Russo; Galligani, Noccioli. Risponderà il Siena allenato da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Raimo, Franco, Riccardi, Favalli; Castorani, Leone, Meli; Belloni, Disanto; Paloschi.

SAN DONATO SIENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta San Donato Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del San Donato con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











