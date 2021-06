DIRETTA/ San Marino Italia U20 (risultato finale 0-1) streaming: la decide Riccardi

DIRETTA SAN MARINO ITALIA U20 (RISULTATO 0-1): LA DECIDE RICCARDI

Inizia la ripresa tra San Marino e Italia, si riparte dallo zero a zero. Udogie commette fallo su un ottimo Berardi, punizione San Marino senza esito. Bella conclusione di Lorenzo Colombo, risponde bene il portiere avversario. Gallo crossa con Portanova che non ci arriva per un soffio. Attacca l’Italia che non riesce a sbloccarla. Ci prova Riccardi che viene chiuso in angolo. Gallo pesca Salcedo che di testa spreca malamente. Berardi si incunea in area e calcia, un difensore lo chiude in angolo. Riccardi! La sblocca l’Italia! Assist di Colombo e palla messa nell’angolino. Occasione per Colombo anticipato prima del tiro. Quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Termina il match, la decide Riccardi. (agg. Umberto Tessier)

OCCASIONE PER OKOLI

Cangiano apparecchia per Colombo, la sua conclusione sfiora il palo. Italia che sta provando ad alzare i ritmi. Gallo pesca Okoli che di testa, tutto solo, la mette sopra la traversa. Azione personale di Nanni che serve per Grandoni, quest’ultimo viene chiuso in angolo. Cangiano prova ad imbeccare Cassandro che intanto si era fermato. Una prima frazione avara di emozioni termina sul risultato di zero a zero. Da ricordare le occasioni di Nanni ed Okoli. Speriamo di assistere ad una ripresa più divertente. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA SAN MARINO ITALIA U20 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di San Marino Italia U20 collegandosi al canale televisivo della Repubblica di San Marino, ovvero San Marino RTV che trasmette sul satellite di Sky, visibile in tutta Italia per gli abbonati, sul canale numero 520. Per tutti sarà comunque disponibile la diretta streaming video della partita, collegandosi sul sito ufficiale www.sanmarinortv.sm/programmi/web-tv oppure scaricando su smartphone o tablet l’applicazione San Marino RTV.

NANNI PERICOLOSO

Inizia il match tra Italia e San Marino, Salcedo prova a servire Gallo che viene chiuso in angolo. Viviani ci prova da lontano ma non inquadra la porta. Primi dieci minuti di gara andati via senza regalare emozioni. Bella azione da parte dell’Italia, Cassandro serve Ranocchia che colpisce con poca convinzione. Grandissimo aggancio di Nanni in area di rigore, peccato per la conclusione in area che termina fuori. Colombo prova la conclusione al limite dell’area, la sfera viene controllata facilmente dal portiere. Siamo giunti intanto al venticinquesimo minuto di gara, la sfida stenta a decollare. Bella azione di Filippo Berardi che viene messo giù. Sulla punizione San Marino che non crea particolari problemi all’Italia. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Siamo pronti alla diretta di San Marino Italia U20, possiamo allora riferire che questi sono i primi impegni della nostra nazionale giovanile per il 2021, ma anche negli ultimi due anni. Nel 2020 l’Italia Under 20 avrebbe dovuto affrontare Germania e Olanda in due amichevoli primaverili, ma ovviamente la pandemia di Coronavirus ha fatto saltare tutti i programmi; così per trovare le ultime sfide degli azzurrini dobbiamo tornare all’Elite League 2019, che non si era conclusa visto che appunto erano mancate le due partite del nuovo anno solare. L’Italia si stava ben comportando, non un fatto scontato: dopo aver perso a marzo contro Repubblica Ceca e Svizzera, aveva infilato cinque risultati utili consecutivi battendo Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo e Svizzera con in mezzo un pareggio contro l’Inghilterra. Naturalmente il gruppo di oggi è totalmente diverso rispetto a quello di allora, ma noi speriamo di rivedere i nuovi ragazzi in quelle condizioni; a tale proposito possiamo dire che è finalmente arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco di Serravalle, dove finalmente la diretta di San Marino Italia U20 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

I NUMERI DELLA SERENISSIMA

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra San Marino Italia U20 sontuosa amichevole in programma oggi pomeriggio: prima però andiamo a vedere come la formazione comandata dal ct Varrella arriva a questo scontro ibrido. Come abbiamo già accennato prima, per la nazionale biancoceleste la stagione estiva è cominciata lo scorso 28 maggio quando ha fatto da sparring partner alla nazionale maggiore italiana, in un test terminato con il risultato di 7-0 per la squadra di Mancini. Solo pochi giorni fa San Marino è poi tornata in campo, ancora in amichevole, ma per sfidare il Kosovo, contro cui è pure riuscita tornare al gol con Tomassini, a segno solo negli ultimi 5 minuti di gioco. Il risultato finale fu per negativo con il poker dei Kosovari, a firma poi dell’attaccante della Lazio Muriqi. Vedremo che cosa la squadra Varrella riuscito a fare oggi!. (Agg Michela Colombo)

FACILE PER BOLLINI!

San Marino Italia U20, in diretta domenica 6 giugno 2021 alle ore 18.00 presso il San Marino Stadium di Serravalle sarà una sfida amichevole che vedrà opposta la Nazionale maggiore del Titano agli azzurrini Under 20 guidati in panchina da Alberto Bollini. Il giorno prima, la mattina di sabato 5 giugno, la Nazionale Under 20 avrà affrontato al Centro Tecnico Federale di Coverciano una partita di allenamento contro la Nazionale di Roberto Mancini, reduce da un 7-0 rifilato a Cagliari in amichevole proprio a San Marino, che testerà poi le qualità degli azzurrini.

Per questo fine settimana il CT Bollini ha convocato 30 giocatori in tutto, dei quali 18 provenienti dal campionato di Serie B, da sempre un bacino importante per l’Under 20. E proprio Alberto Bollini ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento: “Durante questo lungo periodo di inattività, i percorsi individuali dei ragazzi si sono differenziati: chi ha giocato di più, chi meno. Quindi avremo il nostro da fare per coniugare i diversi aspetti della preparazione: quello atletico, quello tecnico-tattico e quello morale. Con l’ultimo test a San Marino avremo la possibilità di valutare lo stato delle cose”.

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA U20

Le probabili formazioni della sfida tra San Marino e Italia U20 presso il San Marino Stadium. Ci sarà spazio per tutti i convocati azzurri del CT Alberto Bollini, ecco l’elenco completo dei convocati. Portieri: Alessandro Russo (Virtus Entella), Filippo Rinaldi (Parma), Stefano Turati (Sassuolo). Difensori: Gabriele Ferrarini (Venezia), Devid Eugene Bouah (Cosenza), Tommaso Cassandro (Cittadella), Davide Bettella (Monza), Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Andrea Carboni (Cagliari), Christian Dalle Mura (Reggina), Antonino Gallo (Lecce). Centrocampisti: Jacopo Da Riva (Vicenza), Filippo Ranocchia (Juventus), Mattia Viviani (Brescia), Manolo Portanova (Genoa), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabrizio Caligara (Ascoli), Franco Tongya (Olimpique Marsiglia), Marco Brescianini (Virtus Entella), Destiny Udogie (Hellas Verona), Alessio Riccardi (Delfino Pescara), Emanuele Zelli (Chievo). Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Ascoli), Lorenzo Colombo (Cremonese), Pietro Pellegri (Monaco), Sebastiano Esposito (Venezia), Emanuel Vignato (Bologna), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Nicolò Cudrig (Monaco).



