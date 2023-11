DIRETTA/ San Marino Italia Under 21 video streaming tv: appena due precedenti! (oggi 16 novembre 2023)

DIRETTA SAN MARINO ITALIA UNDER 21: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci accompagnano verso la diretta di San Marino Italia Under 21 sono appena due, giocati tra l’altro parecchio tempo fa: entrambi sono stati vinti dalla nostra nazionale e sempre con il risultato di 2-0, per trovarli dobbiamo tornare a un percorso di qualificazione ancora nel Ventesimo secolo. Era infatti l’autunno del 1989: l’Italia U21 aveva appena voltato pagina, dopo il ciclo positivo di Azeglio Vicini (promosso nella nazionale maggiore) si era affidata a Cesare Maldini con il quale sarebbe iniziato un periodo glorioso, fatto di tre titoli europei consecutivi. A Serravalle, nel primo match, i gol decisivi per la nostra vittoria erano arrivati nel secondo tempo grazie a Stefano Rossini e Silvano Benedetti.

Al ritorno invece avevamo giocato al Bruno Benelli di Ravenna: qui ancora Rossini aveva sbloccato già nel primo tempo, mentre la rete del raddoppio era stata firmata da Diego Fuser. Tra i giocatori in campo avevamo Valerio Fiori, Luca Pellegrini, Marco Lanna, Giovanni Stroppa, Pierluigi Casiraghi e Ruggiero Rizzitelli: decisamente tempi ormai andati, con la speranza che incrociare di nuovo San Marino possa farci tornare a quei fasti anche se chiaramente sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

SAN MARINO ITALIA UNDER 21 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Marino Italia Under 21 sarà disponibile su Rai 2. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere, inoltre, soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

San Marino Italia Under 21, in diretta giovedì 16 novembre 2023 alle ore 18.30 a Serravalle, sarà una sfida fondamentale per il cammino verso l’Europeo del 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini sfideranno San Marino e martedì 21 saranno a Cork contro l’Irlanda, attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre. L’Italia, che aveva iniziato il suo percorso nelle qualificazioni con il pareggio in Lettonia e la vittoria in Turchia di settembre, segue con 7 punti, in compagnia proprio della Lettonia, che ha però disputato due gare in più rispetto alla squadra del commissario tecnico Carmine Nunziata.

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA UNDER 21

Le probabili formazioni della diretta San Marino Italia Under 21, match che andrà in scena a Serravalle. Per questo doppio impegno, San Marino e Irlanda, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato 27 calciatori. Portieri:Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio). Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen). Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari). Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo). Quest’ultimo è stato convocato al posto dell’indisponibile Tommaso Baldanzi (Empoli).

