Diretta/ Sangiuliano City Novara streaming video tv: i piemontesi in crisi (Serie C)

DIRETTA SANGIULIANO CITY NOVARA: I GIALLOVERDI PER CONFERMARSI

La diretta Sangiuliano City Novara, in programma domenica 5 marzo alle ore 17:30, racconta di un match equilibrato. I padroni di casa sono tornati alla vittoria nella sfida contro il Vicenza dopo aver pareggiato con la Pergolettese e perso con la FeralpiSalò. Crisi invece nerissimi per il Novara che, dopo aver iniziato bene febbraio con il successo in casa del Vicenza, ha perso le successive quattro partite con AlbinoLeffe, Lecco, Pro Sesto e la più recente contro il Padova.

Il rendimento in casa del Sangiuliano non è di certo ciò che i tifosi gialloverdi sognavano, in particolar modo quello nell’ultimo periodo. Infatti, nelle recenti cinque partite c’è stata solamente la vittoria col Lecco. Per il resto, un pareggio e ben tre confitte che hanno rallentato la loro corso. Situazione comunque molto complicata anche per il Novara lontano da casa: le due vittorie con Virtus Verona e Vicenza hanno solo reso meno amaro un periodo tragico con sette sconfitte negli ultimi nove incontri in trasferta.

SANGIULIANO CITY NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Sangiuliano City Novara si potrà vedere su Eleven Sports, piattaforma che da varie stagioni ormai ha i diritti delle sfide di Serie C. Sarà necessario abbonarsi, scegliendo liberamente se farlo con un piano mensile o direttamente per tutta la stagione.

Se si vuole vedere la diretta Sangiuliano City Novara, si potrà fare in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

SANGIULIANO CITY NOVARA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sangiuliano City Novara vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3 che ha permesso ai gialloverdi di vincere a Vicenza. In porta Grandi, difesa formata da Serbouti, l’ex Juve U23 Alcibiade, Pascalli e Zugaro. A centrocampo trittico qualità e quantità con Salzano, Metilka in regia e Fusi a completare il reparto. Tridente importante davanti con Volpicelli e Cogliati larghi e Floriano come centravanti.

I piemontesi invece opteranno per un 3-5-2 formato da Pelagotti tra i pali e la difesa che vede Ciancio-Carillo-Illanes davanti al proprio estremo difensore. Centrocampo a cinque con Calacagni a destra, Ranieri a sinistra e nel mezzo Marginean che sostiuirà lo squalificato Tentoni mentre Vraone e Rocca concludono la lista. In avanti Spalluto e Gonzalez col compito di timbrare il cartellino.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sangiuliano City Novara danno come favoriti i padroni di casa con una quota di 2.50 in favore dei gialloverdi rispetto ai 2.65 dei piemontesi. Il pareggio è dato a 3.20. Come si può notare, la differenza tra l’1 e il 2 rimane molto “corta” a livello numerico.

Non dovremmo, sempre secondo i bookmakers, aspettarci chissà quanti gol. Infatti l’Under 2.5 a 1.55 racconta come la quota 2.20 dell’Over sia da evitare. Segno Gol ovvero con entrambe le squadre a segno viene quotato a 1.92 mentre il No Gol a 1.77.











