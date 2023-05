DIRETTA/ Sangiuliano City Triestina video streaming tv: i numeri dei tre precedenti

DIRETTA SANGIULIANO CITY TRIESTINA: TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Sangiuliano City Triestina sono appena tre, naturalmente fanno tutti riferimento a questa stagione dal momento che in precedenza queste due società non si erano mai affrontate nelle rispettive storie. Le due gare della stagione regolare nel girone A hanno stabilito uno scenario che porterebbe il Sangiuliano City alla salvezza: i gialloverdi infatti non hanno perso contro la Triestina e non hanno subito gol. La partita di andata era stata disputata allo stadio Ferruccio, casa del SG City Nova, che vinse 1-0 con il gol di Pietro Fusi nel finale del primo tempo.

Il match del Nereo Rocco invece è molto recente, penultima giornata della regular season con poco da segnalare, un pareggio senza reti per muovere la classifica. Lo stesso identico esito con un pareggio a reti bianche si è ripetuto anche sette giorni fa nell’andata del playout, dunque il Sangiuliano City Nova spera che questo doppio confronto possa concludersi allo stesso modo e assegnare la salvezza ai lombardi, mentre la Triestina dovrà fare il colpo per salvarsi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SANGIULIANO CITY TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sangiuliano City Triestina non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Sangiuliano City Triestina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Sangiuliano City Triestina, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per il ritorno dei play out di Serie C. Il match d’andata disputato allo stadio Nereo Rocco si è risolto con un pareggio 0-0 che favorisce ora la formazione milanese, meglio piazzata in classifica nel girone A alla fine della regular season e dunque salva anche con un altro pareggio.

La Triestina ha l’ultima chance per mettersi alle spalle, senza le disastrose conseguenze di una retrocessione, una stagione nera, già riacciuffata per i capelli all’ultima giornata nel match vinto nel recupero in casa della Pergolettese. Le ultime due sfide a Trieste fra gli alabardati e il Sangiuliano City sono entrambe terminate a reti bianche, al “Ferruccio” invece la Triestina ha perso 1-0 il match d’andata della regular season, disputato l’11 dicembre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI SANGIULIANO CITY TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Sangiuliano City Triestina, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio di Seregno. Per il Sangiuliano City, Andrea Ciceri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Zanon, Pascali, Bruzzone, Marchi; Metlika, Fusi, Salzano; Fall, Cogliati, Floriano. Risponderà la Triestina allenata da Augusto Gentilini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Germano, Masi, Piacentini, Rocchetti; Tessiore, Gori, Celeghin, Paganini; Tavernelli, Adorante.

SANGIULIANO CITY TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sangiuliano City Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play out di Serie C. La vittoria del Sangiuliano City con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











