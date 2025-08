Diretta Sara Curtis finale 100 sl Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurra.

DIRETTA SARA CURTIS FINALE 100 SL MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

La diretta Sara Curtis finale 100 sl sarà in ogni caso una pagina di storia alle ore 13.02 italiane ai Mondiali nuoto 2025 Singapore oggi, venerdì 1 agosto. I 100 stile libero femminili infatti sono sempre stati avari di gloria per l’Italia e allora già avere un’azzurra presente in una finale iridata è un risultato da consegnare alla storia.

L’appetito però vien mangiando e allora adesso naturalmente ci stiamo chiedendo se Sara Curtis potrà scrivere un’impresa ancora più memorabile, andando a lottare per le medaglie. La ragazza nativa di Savigliano, classe 2006, è sicuramente l’astro nascente del nuoto femminile italiano, anche se forse potrebbe essere necessario un ulteriore salto di qualità per lottare ai vertici.

Ad aprile ci fu la grande gioia del nuovo record italiano in 53”01 sui 100 sl facendo meglio di Federica Pellegrini, sebbene questa non sia mai stata la distanza preferita della Divina. Adesso c’è la prima volta assoluta per un’italiana nella finale iridata sulle due vasche e allora Sara Curtis ha centrato l’obiettivo fondamentale, dal quale adesso sognare in grande.

Le avversarie saranno fortissime nella diretta Sara Curtis finale 100 sl, le presenteremo fra poco ed è giusto dire che ce ne sono almeno un paio che dovrebbero essere superiori. La logica dice che si potrebbe comunque lottare almeno per il bronzo, poi sarà il cronometro ad emettere il verdetto senza appello a Singapore…

SARA CURTIS FINALE 100 SL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sara Curtis finale 100 sl in tv la Rai dovrebbe trasmettere su Rai 2 all’interno del tg e comunque anche su Rai Sport, con diretta streaming video su Rai Play. Per gli abbonati ecco pure Sky Sport, con i servizi ad esso collegati.

CLICCA QUI PER SARA CURTIS FINALE 100 SL RAIPLAY

DIRETTA SARA CURTIS FINALE 100 SL: LE AVVERSARIE DELL’AZZURRA

Abbiamo già detto qualcosa sulle avversarie che animeranno la diretta Sara Curtis finale 100 sl, quindi adesso possiamo approfondire il discorso. Le due donne di punta sono state l’olandese Marrit Steenbergen e l’australiana Mollie O’Callaghan, che hanno vinto le due semifinali entrambe con ottimo margine. Il nuoto non è scienza esatta, ma per la medaglia d’oro ci sono due grandi favorite che potrebbero lottare per il titolo iridato, lasciando alle altre una grande battaglia per il bronzo.

Sara Curtis ci era piaciuta tantissimo nelle batterie, un po’ meno nella sua semifinale: forse la stanchezza del doppio turno, forse e soprattutto la pressione di raggiungere la prima finale mondiale per un’italiana nei 100 stile, la missione è stata comunque compiuta ma naturalmente speriamo di rivedere la versione migliore della nostra nuova star nella diretta Sara Curtis finale 100 sl. In quel caso, si potrebbe davvero fare la storia anche oggi…