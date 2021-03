Diretta Saragozza Sassari/ Streaming video DAZN: trasferta dura (Champions League)

DIRETTA SARAGOZZA SASSARI: SITUAZIONE QUASI COMPROMESSA PER I SARDI

Saragozza Sassari, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 30 marzo, dalla città spagnola, si gioca per il gruppo L dei playoff di basket Champions League 2020-2021. Dobbiamo dire che arriviamo alla diretta di Saragozza Sassari con la Dinamo che ha purtroppo già le spalle al muro nella competizione europea, perché questa seconda fase è cominciata per il Banco di Sardegna Sassari con due sconfitte consecutive, di cui una proprio all’andata in Sardegna contro il Saragozza (83-95), seguita da una amara trasferta in Repubblica Ceca che è terminata per Sassari con la sconfitta di una sola lunghezza (90-89) sul campo del Nymburk. Poi ci ha messo lo zampino il Covid che ha obbligato i sardi a rinviare la partita contro i tedeschi del Bamberg, così eccoci già al ritorno di Saragozza Sassari, dove non sarà affatto facile per la Dinamo conquistare una vittoria che sarebbe tuttavia necessaria, perché in un girone che prevede in tutto sei partite non sarebbe per nulla positivo perdere le prime tre per ambire ad entrare fra le prime due del girone, che si qualificheranno per le Final Eight.

Diretta/ Tofas Bursa Brindisi (risultato finale 72-91): turchi battuti anche in casa!

DIRETTA SARAGOZZA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Saragozza Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita non verrà trasmessa, ma i clienti DAZN potranno usufruire della visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’altro modo che avrete per seguire la partita di Champions League sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BAMBERG SASSARI RINVIATA/ Ufficiale: non si gioca, focolaio Coronavirus tra i sardi

DIRETTA SARAGOZZA SASSARI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Saragozza Sassari, abbiamo già capito che per il Banco di Sardegna Sassari questa sarà una sorta di ultima spiaggia – in caso di sconfitta infatti sarebbero poi obbligatorie tre vittorie nelle rimanenti tre partite del girone, che potrebbero però addirittura non bastare. Lo scoglio da superare però sarà davvero impegnativo, perché i padroni di casa del Casademont Saragozza hanno già vinto due partite in questo gruppo L della seconda fase della Champions League, vincendo la già citata partita di Sassari e poi anche contro il Bamberg in casa propria (77-65), nonostante in Germania abbiano incassato un pesantissimo 117-76. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco sono chiamati a sfoderare una grande prestazione, ma lo stop per Coronavirus nelle scorse setitmane potrebbe rendere il tutto ancora più complicato: si configura dunque una sorta di “missione impossibile” per la Dinamo, chissà se riuscirà a stupirci…

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Brindisi Tofas Bursa (risultato finale 77-75): vittoria meritata per Vitucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA