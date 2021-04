Diretta Sassari Bamberg/ Streaming video DAZN: la Dinamo saluta la Champions League

DIRETTA SASSARI BAMBERG: PARTITA SENZA STIMOLI

Sassari Bamberg si gioca in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 18:30 di giovedì 8 aprile: si tratta di un recupero della quarta giornata nel gruppo L di basket Champions League 2020-2021. Ultimo impegno per la Dinamo, che però non può più qualificarsi ai quarti: il playoff giocato dalla squadra di Gianmarco Pozzecco è stato deludente, non è mai stato trovato il ritmo giusto e così l’eliminazione è arrivata con largo anticipo. Un peccato, se pensiamo che sicuramente questo roster avrebbe avuto le potenzialità per arrivare in fondo; di sicuro però ha deluso anche il Bamberg, che magari non sarà più la corazzata di qualche anno fa ma certamente, come il Banco di Sardegna, era considerato tra le favorite considerando anche quanto fatto nella prima fase.

Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Sassari Bamberg prenda il via, possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita, provando ad analizzare quali stimoli potrebbe avere un club come quello isolano in un match che, ancora una volta, non ha valore se non quello di provare a ritrovare la giusta via in vista dei prossimi impegni che, a questo punto, riguarderanno soltanto il campionato di Serie A1 e la corsa alla migliore posizione nella griglia dei playoff.

DIRETTA SASSARI BAMBERG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Bamberg, ma sappiamo bene che le partite di Champions League sono comunque fornite da DAZN: gli abbonati a questa piattaforma potranno dunque seguirla installando l’applicazione su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione sarà in diretta streaming video, e questo riguarderà anche il portale Eurosport Player: pure in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, è invece consultabile liberamente il sito championsleague.basketball sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino pla-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI BAMBERG: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Bamberg rappresenta ovviamente il secondo incrocio tra queste due squadre nei playoff di Champions League: la prima partita l’ha vinta la squadra tedesca, che dopo la falsa partenza è rimasta in corsa per un posto nei quarti. Un Bamberg che nel primo turno, dove aveva incrociato anche la Fortitudo Bologna, aveva vinto sei partite su sei; poi ha incontrato parecchie difficoltà, ma certamente non equiparabili a quelle di una Dinamo che sta vivendo un momento complicato, con il rischio di perdere anche il fattore campo per il primo turno dei playoff di campionato. Da questo punto di vista la sconfitta netta maturata contro la Virtus Bologna, in casa, è stata tremenda; la sensazione è quella di giocatori che dopo aver tirato a lungo la carretta abbiano bisogno di rifiatare, dunque sarà interessante valutare se, una volta esauriti gli impegni in Champions League, Sassari sarà in grado di riprendere la marcia con le ultime sette gare nella regular season di Serie A1, per provare a tornare a correre come ci si aspetta da una corazzata del genere.



