Diretta Sassari Brescia/ Streaming video tv: big match in alta quota (basket A1)

Sassari Brescia, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 18:00 di domenica 1 dicembre presso il PalaSerradimigni: siamo nell’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e la sfida sarà particolarmente interessante, perché si affrontano due squadre che stanno inseguendo la Virtus Bologna provando a metterle pressione e vogliono ottenere il ruolo di prima avversaria “reale” della capolista. Il Banco di Sardegna tuttavia arriva da una sconfitta subita a Milano, in una partita che ha anche condotto e che ha sostanzialmente giocato punto a punto prima di subire nel finale la maggiore fisicità della squadra avversaria; per quanto riguarda Brescia, il +27 su Pesaro era forse scritto ma ha comunque certificato la bontà del progetto di Vincenzo Esposito oltre a dirci chiaramente come la squadra lombarda abbia tutto per competere per un posto in alto. Ora però vediamo quali sono i temi principali nella diretta di Sassari Brescia, della quale tra poche ore si alzerà la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia non è una di quelle che per questo turno di campionato sono trasmesse sulla nostra televisione. L’alternativa comunque è sempre la stessa, ovvero quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite della Serie A1 di basket in diretta streaming video, e dunque visibili attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

E’ davvero intrigante questa Sassari Brescia, che mette a confronto due tra le migliori squadre del nostro campionato anche come progetto e crescita nel tempo. La stagione è iniziata su premesse differenti: mentre la Leonessa puntava a riscattare l’esclusione dai playoff (dopo la semifinale e la finale di Coppa Italia dell’anno precedente), la Dinamo era stata una clamorosa rivelazione andandosi a prendere gara-7 della serie per lo scudetto e l’Europe Cup, con una striscia di vittorie pazzesca. La stagione in corso si è aperta per Sassari con la vittoria della Supercoppa, ma poi la Dinamo ha incontrato le prime vere difficoltà: adesso Pozzecco dovrà essere bravo a gestire i momenti che potranno essere meno positivi, e si vedrà se sarà capace di mantenere su questi livelli il Banco di Sardegna. La Germani ha iniziato in maniera ondivaga il campionato ma è stata poi capace di assestarsi in cima al gruppone che si deve ancora sgranare: vincere in Sardegna sarebbe un ottimo colpo anche dal punto di vista della fiducia per le prossime partite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA