DIRETTA SASSARI BRESCIA: PARTITA IMPORTANTE PER GLI OSPITI

Una squadra già tranquilla e una che deve ancora definire il proprio piazzamento in ottica playoff: la diretta Sassari Brescia sarà il commiato dal pubblico amico del PalaSerradimigni per la formazione sarda alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, per la 29^ giornata della Serie A di basket. Il Banco di Sardegna Sassari infatti sta portando a termine una stagione abbastanza anonima, sempre con un ottimo margine di vantaggio sulla zona a rischio retrocessione, ma d’altro canto mai davvero in lotta per un posto ai playoff, troppo per la Dinamo versione 2024-2025.

Musica diversa per gli ospiti nella diretta Sassari Brescia, perché questa è una stagione che possiamo già definire di eccellente livello per i lombardi della Germani Brescia, che con 40 punti in classifica sono ancora in lotta anche per il primo posto al termine della stagione regolare, ma d’altro canto non sono per il momento certi nemmeno del fattore campo nei quarti, perché Brescia potrebbe chiudere in una posizione fra la prima e la quinta. Insomma, le prospettive dei playoff saranno molto diverse in base a come andranno le ultime due di stagione regolare: bel motivo per seguire la diretta Sassari Brescia…

SASSARI BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sassari Brescia in tv sarà disponibile sulla piattaforma Dazn, quindi si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video, come per la maggior parte delle partite della Serie A di basket.

DIRETTA SASSARI BRESCIA: STAGIONI DIVERSE MA OBIETTIVI RAGGIUNTI

Alla penultima giornata, si deve tratteggiare un bilancio stagionale per presentare la diretta Sassari Brescia. Per i sardi è di fatto già il bilancio definitivo: comunque vadano le ultime due giornate, non cambierà una stagione di tranquilla mediocrità, all’insegna del “senza infamia e senza lode”. In casa non sono mancate le soddisfazioni, tutto sommato, come indica il bilancio di 8-6 al PalaSerradimigni: eventuali ambizioni più alte sono naufragate in trasferta, ma vincere a Sassari resta difficile e allora la Dinamo proverà a salutare al meglio il proprio pubblico.

Ovviamente invece per Brescia c’è ancora tantissimo in ballo e naturalmente saranno i playoff a dire fino a che punto sarà positiva la stagione della Leonessa, che sa di avere davanti a sé ancora qualche settimana di fatica, per di più con la posta in palio più alta di tutto l’anno. La vittoria contro Reggio Emilia di domenica scorsa ha tenute vive le speranze di lottare anche per il primo posto in una classifica davvero corta al vertice, ora non si deve sbagliare nulla e giocare contro chi non ha più obiettivi precisi potrebbe essere un vantaggio nella diretta Sassari Brescia…