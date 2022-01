Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video Rai: sfida tra realtà in crisi! (basket A1)

DIRETTA SASSARI BRINDISI: CHI SI RIALZA?

Sassari Brindisi viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Andrea Bongiorni e Guido Federico Di Francesco: alle ore 20:45 di domenica 30 gennaio il PalaSerradimigni ospita la partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Due big in crisi, così possiamo presentare questa sfida: la Happy Casa ha perso a domicilio contro la Virtus Bologna ed è scesa addirittura al settimo posto di una classifica che l’anno scorso aveva guidato praticamente fino all’ultimo, dunque una situazione che sta via via peggiorando e che Frank Vitucci deve provare a risolvere prima di un’ulteriore brutta piega.

DIRETTA/ Varese Trento (risultato 28-18) streaming video tv: Ferrero 9 punti

Non sta certo meglio la Dinamo, che domenica scorsa ha perso a Brescia: il Banco di Sardegna ha già cambiato allenatore ma le cose non sono poi troppo migliorate, in questo momento il record della squadra è in negativo e c’è il rischio concreto di non arrivare nemmeno ai playoff. vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta di Sassari Brindisi, che comunque rappresenta una partita molto interessante; nell’attesa della palla a due possiamo valutare quali siano i temi principali che sono legati al match e potrebbero emergere dalla serata del PalaSerradimigni.

Diretta/ Milano Fortitudo Bologna (risultato 37-36) streaming video tv: Olimpia a +1!

DIRETTA SASSARI BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, anche attraverso il sito o l’app di Rai Play. Inoltre, come ormai sappiamo l’alternativa per questa stagione è rappresentata da Discovery Plus, diventato broadcaster ufficiale della Lega basket e che dunque fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Pesaro Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA SASSARI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Sassari Brindisi. Il primo dato di cui dobbiamo parlare è quello relativo alla Coppa Italia, perché nonostante il sensibile calo nei risultati entrambe le squadre si sono comunque qualificate per la Final Eight, dunque avranno comunque l’occasione di mettere un trofeo in bacheca e, attraverso la competizione di Pesaro, potrebbero anche trovare il ritmo giusto per ripartire in campionato. Sia Sassari che Brindisi rischiano davvero di non arrivare ai playoff: magari per il Banco di Sardegna non sarebbe un totale fallimento, considerando che questa stagione era comunque vista come transitoria e la squadra appariva meno competitiva rispetto a quella lasciata da Gianmarco Pozzecco.

Brindisi invece arriva da un’annata in cui ha fatto vedere come la lotta per lo scudetto potesse riguardarla, ha iniziato questo campionato nel migliore dei modi ma poi ha iniziato a faticare, ha smarrito la via e ora ha una sola partita di vantaggio sul nono posto. C’è tempo per migliorare questa situazione, ma chiaramente bisogna iniziare a farlo; anche per questo la diretta di Sassari Brindisi sarà particolarmente interessante da seguire…



© RIPRODUZIONE RISERVATA