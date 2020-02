Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video Rai: torna la sfida infinita (Coppa Italia)

Sassari Brindisi, che si gioca in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, è uno dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020 di basket: alle ore 18:00 di venerdì 14 febbraio torna quella che possiamo considerare una sfida infinita nella nostra pallacanestro, e che ad esempio l’anno scorso era stata una meravigliosa semifinale in questo torneo. La Happy Casa sta disputando una stagione eccellente, e lo ha dimostrato anche la scorsa domenica ottenendo un successo proprio su questo parquet, con un ottimo +26 su Pesaro. Dunque per Frank Vitucci c’è anche il vantaggio di aver potuto rimanere in terra adriatica per preparare la Coppa Italia; forse però è andata meglio a Gianmarco Pozzecco e la sua Dinamo, che nell’ultimo weekend non hanno nemmeno giocato dovendo osservare il turno di riposo. Vero è anche che, in questo modo, il Banco di Sardegna non ha potuto accorciare sulla Virtus Bologna (ferma in A1 per la Coppa Intercontinentale), ma le due sconfitte consecutive in campionato sono state mitigate parzialmente dal successo esterno di Champions League, sia pure non sufficiente per prendersi il primo posto nel girone. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sassari Brindisi: intanto, possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa interessante partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando), oppure su Eurosport 2 che è un canale riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta quello di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Brindisi rappresenta una partita tra due squadre che si conoscono molto bene, essendosi affrontate più volte nelle ultime stagioni; possiamo dire che in questo 2019-2020 la sfida è andata in scena al PalaPentassuglia lo scorso 8 dicembre, e i sardi l’hanno vinta grazie a una prova corale nella quale è arrivata la doppia doppia di Dyshawn Pierre (17 punti e 10 rimbalzi), così come i 18 punti di Dwayne Evans. Per il resto, Pozzecco e Vitucci non hanno segreti l’uno per l’altro; per questo motivo non possiamo dire come andranno le cose a prescindere, sicuramente il Banco di Sardegna parte favorito per quello che al momento ha fatto vedere in stagione ma la Happy Casa ha tutto per ottenere vittoria e qualificazione alla semifinale, soprattutto perchè nelle partite secche ha mostrato recentemente di poter trovare una marcia in più. I pugliesi, a differenza di Sassari, hanno fallito l’assalto alla Top 16 di Champions League ma vista dall’altra parte potrebbe essere un vantaggio, perchè adesso la squadra si può concentrare esclusivamente sul campionato e provare a migliorare la sua posizione nella griglia dei playoff. Intanto però sia Brindisi che la Dinamo hanno una Coppa Italia da onorare, perciò anche noi aspettiamo che inizi questa partita.



