Diretta Sassari Cantù streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA SASSARI CANTÙ (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Pronti a vivere la diretta Sassari Cantù, l’analisi del periodo complicato del Banco di Sardegna potrebbe toccare vari fattori, in questo momento stiamo parlando di una squadra sfiduciata e già in epoca recente si era vista qualche stagione con più ombre che luci, forse però un momento che aveva fatto da spartiacque o comunque era risultato importante era stato quello del novembre 2015, quando la società campione d’Italia in carica aveva incredibilmente esonerato Meo Sacchetti, l’allenatore del triplete, che in campionato aveva quattro vittorie e tre sconfitte ma aveva pagato le zero affermazioni in Eurolega.

Anche così si era trattato di una decisione abbastanza sorprendente; quella Dinamo si sarebbe poi qualificata per i playoff – subendo la vendetta di Reggio Emilia – ma soprattutto avrebbe allontanato anche Marco Calvani in favore di Federico Pasquini, ripartendo da lui l’anno seguente. Ora le cose vanno tremendamente peggio e non si vede una luce in fondo al tunnel, forse basterebbe solo vincere questa partita contro l’Acqua San Bernardo per sbloccare lo scenario e allora riferiamoci al campo per tutti i dettagli e l’esito di questa partita, finalmente la diretta Sassari Cantù comincia con la sua palla a due! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSARI CANTÙ VIDEO TV

La diretta Sassari Cantù non sarà fornita sui canali della nostra tv, e quindi l’unico modo per seguirla sarà quello della diretta streaming video con l’abbonamento a LBA Tv.

SASSARI CANTÙ: BULLERI RISCHIA GROSSO!

Alle ore 20:30 di giovedì 6 novembre 2025 la diretta Sassari Cantù ci consegna al PalaSerradimigni una partita per il turno infrasettimanale, che per la precisione è la sesta giornata di basket Serie A1 2025-2026, e una partita ormai da dentro o fuori per un Banco di Sardegna che davvero non riesce a vincere.

Sconfitta da Udine in casa, Sassari è rimasta insieme a Treviso a zero punti in classifica: che potesse essere una stagione complicata si sapeva, ma forse nessuno avrebbe potuto prevedere una partenza di questo tenore, che giocoforza ha cambiato tutte le prospettive a partire dalla posizione del coach Massimo Bulleri.

Ci arriveremo, intanto per Cantù lo scenario è migliorato con la bella vittoria contro Cremona: una partita che l’Acqua San Bernardo ha condotto molto bene trovando anche 91 punti segnati, Nicola Brienza dunque ha idealmente messo un altro mattoncino alla sua costruzione della salvezza.

Vista la situazione, possiamo dire che nonostante sia un impegno in trasferta la diretta Sassari Cantù rappresenta un’occasione per i brianzoli, ma l’esito del campo potrebbe raccontarci una storia diversa e allora si tratta di accostarci insieme a una partita di cui possiamo provare a dire ancora qualcosa.

DIRETTA SASSARI CANTÙ: DINAMO, SITUAZIONE ESPLOSIVA

La diretta Sassari Cantù potrebbe essere l’ultima spiaggia per Massimo Bulleri: il coach del Banco di Sardegna dopo il ko contro Udine è stato confermato “a tempo” dal presidente Stefano Sardara, sostanzialmente salvato dagli impegni ravvicinati ma con una posizione sempre più traballante, anche perché lo stesso padron della Dinamo, che si è messo sul banco degli imputati, ha candidamente ammesso che anche volendo mettere mano al roster non saprebbe cosa modificare, di conseguenza bisognerà provare a uscirne – per ora – con questi giocatori, a cominciare dalla partita di stasera.

Chiaramente per Cantù la possibilità di sbancare il PalaSerradimigni è concreta: i brianzoli si stanno fin qui rivelando una squadra molto solida tra le mura del PalaDesio e un po’ meno quando va in trasferta, visto lo status di neopromossa sicuramente la situazione è più che positiva ma adesso si potrebbe mettere qualche punto in cascina in maniera anche inaspettata, il calendario concede questa occasione all’Acqua San Bernardo ma bisognerà anche valutare quale sia la condizione di un roster che non è troppo profondo, e che dunque potrebbe pagare il fatto di giocare tante volte in così poco tempo.