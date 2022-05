Diretta Sassari Cremona/ Streaming video tv: Dinamo quasi ai playoff (Serie A1)

DIRETTA SASSARI CREMONA: LA DINAMO PER I PLAYOFF

Sassari Cremona è in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 20:45 di domenica 1 maggio: si gioca per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e ormai il match ha un valore effettivo soltanto per il Banco di Sardegna. Sassari infatti va a caccia della vittoria con la quale si garantirebbe la partecipazione ai playoff: visto come è andata la stagione è un obiettivo da considerarsi positivo e importante a prescindere da come poi andrà, ricordando che il prossimo venerdì verrà anche recuperata la partita contro la Virtus Bologna per provare a salire ancora più in alto.

Diretta/ Napoli Sassari (finale 66-73) streaming video tv: i sardi la chiudono

Cremona invece ha già salutato aritmeticamente la Serie A1: è stato un anno davvero complesso per un Vanoli che già nelle stagioni passate aveva rischiato di scendere di categoria, in questo campionato la squadra di Paolo Galbiati non ha mai trovato il ritmo giusto e ora ha ben poco da chiedere alle ultime gare, se non provare a terminare la stagione con orgoglio. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sassari Cremona; aspettando che al PalaSerradimigni si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA/ Sassari Venezia (risultato finale 63-66) streaming video: Bendzius 19 punti

DIRETTA SASSARI CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Cremona non è una di quelle che saranno trasmesse sulla nostra televisione, non essendo tra le selezionate per la 29^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno Discovery Plus è diventato il broadcaster della Lega, e dunque abbonandosi a questa piattaforma si potranno seguire tutte le partite della Serie A1 di basket con visione in diretta streaming video. Dobbiamo poi riferire che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Sassari Treviso (risultato finale 94-80): tutto facile per la Dinamo!

DIRETTA SASSARI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco la diretta di Sassari Cremona: le motivazioni naturalmente possono avere un peso specifico, e abbiamo già detto che la Vanoli ormai si trova in una situazione nella quale spera soltanto che il campionato finisca in fretta, si possano esaurire queste ultime due partite e si inizi la programmazione per la prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto e, per quanto sia difficile considerata la struttura della Serie A2, del ritorno immediato al piano di sopra.

Diverso il contesto per Sassari, che in questa annata è passata attraverso il cambio di un allenatore (sconfessando la scelta estiva che era caduta su Demis Cavina) e capendo come la transizione da Gianmarco Pozzecco non fosse così immediata; in Champions League il percorso è stato discreto ma certo alla fine deludente, in campionato se non altro il Banco di Sardegna ha saputo trovare ritmo e, con Piero Bucchi, la qualificazione ai playoff che ormai appare solo una formalità, con una gara da recuperare (per quanto sia contro la capolista) che potrebbe blindare il quinto posto, o magari fare ottenere anche il fattore campo nel primo turno della post season.

© RIPRODUZIONE RISERVATA