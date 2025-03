DIRETTA SASSARI CREMONA (RISULTATO FINALE 93-89): PREZIOSO SUCCESSO DINAMO!

Sassari Cremona 93-89: vittoria preziosissima per il Banco di Sardegna, che si allontana forse definitivamente dalla zona retrocessione in Serie A1 e inguaia la Vanoli, che non dà seguito a qualche risultato positivo e cade al PalaSerradimigni. Nel terzo quarto Sassari pone le basi per il successo: rimonta con un 28-23 e si porta in vantaggio di 3 lunghezze per poi completare l’opera nel quarto e ultimo periodo, vincendo la partita con una grande prestazione da parte di Rashawn Thomas che scrive a referto 21 punti e 14 rimbalzi, 8/14 al tiro e 31 di valutazione. Gli danno una mano Giovanni Veronesi e un grande Luca Vincini, sorprendente con 8 punti e 7 rimbalzi in 16 minuti senza sbagliare dal campo (3/3).

A Cremona non bastano i 23 punti di Payton Willis che sporca anche le sue percentuali, chiude con 23 punti e 9/20 mentre Tariq Owens cala alla distanza non venendo più coinvolto, emerge Trevor Lacey che alla fine mette 14 punti ma la Vanoli perde la partita nel momento in cui i tiri dalla distanza non entrano più, dal 9/15 del primo tempo si passa infatti a un 8/24 e sul totale abbiamo comunque un più che positivo 43,6%, ma è evidente la differenza rispetto alla prima metà di gara per una sconfitta che ora potrebbe realmente pesare sulla corsa alla salvezza di Cremona. (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI CREMONA (RISULTATO 40-42): INTERVALLO

Sassari Cremona 40-42: grande equilibrio al PalaSerradimigni dove la Vanoli per il momento sta vincendo una partita tutto sommato anche offensivamente “viva”, tra due squadre che hanno sempre faticato a trovare punti facili ma almeno questa sera sono in proiezione 80, dunque gara molto vivace co una Sassari che però sta tirando malissimo dall’arco (6/21) con buone prove balistiche solo da parte di Alessandro Cappelletti e Justin Bibbins, abbiamo invece un 1/5 per Giovanni Veronesi e va segnalato che l’unico giocatore del Banco di Sardegna in doppia cifra è Rashawn Thomas, autore di 11 punti in altrettanti minuti in uscita dalla panchina.

Ottimo impatto per lui, decisamente per Payton Willis che ancora una volta è determinante per Cremona: abbiamo per lui 15 punti con 6/11 al tiro, l’unico altro giocatore della Vanoli che prova a stargli dietro è Tariq Owens con 7 punti ma per il momento la squadra lombarda si trova in vantaggio grazie soprattutto al fantastico 60% dal perimetro, cui a dire il vero non corrisponde una precisione altrettanto buona da 2 perché qui siamo al 33,3%. In ogni caso conta che Cremona sia in vantaggio all’intervallo lungo e che Sassari sia costretta alla rimonta, vedremo allora come procederà questa interessante partita del PalaSerradimigni. (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere la diretta Sassari Cremona: sarebbe potuta essere la partita di Demis Cavina e così è stato nel match di andata, ma adesso il coach bolognese non allena più la Vanoli che lo ha esonerato il 30 dicembre. Cavina è stato protagonista in entrambe le piazze: diciamo che la sua seconda avventura a Sassari non è stata felice, durata da inizio luglio a metà novembre in un momento nel quale il Banco di Sardegna stava vivendo una transizione, ma va ricordato che era stato lui ad iniziare il progetto Dinamo che poi Meo Sacchetti avrebbe portato in Serie A1 e alla tripletta scudetto-Coppa Italia-Supercoppa.

Cavina si era fermato a gara-5 della finale per la promozione, contro Veroli; a Cremona invece ha vinto tutto in Serie A2 (ovvero Coppa Italia e Supercoppa LNP) con tanto di salto di categoria per riportare la Vanoli nel massimo campionato, poi da neopromosso ha sfiorato i playoff ma, come già visto, la sua avventura si è conclusa a fine 2024. Adesso Pierluigi Brotto spera di salvare la squadra mentre Cavina si vuole rimettere in discussione; vedremo come andrà a finire questa partita che parla anche un po’ di lui, la diretta Sassari Cremona al PalaSerradimigni sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI CREMONA: DINAMO IN RISALITA?

Siamo vicini alla diretta Sassari Cremona, che va in scena alle ore 16:45 di domenica 23 marzo per la 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è una partita nella seconda metà della classifica, ma ci arriva con fiducia il Banco di Sardegna che è tornato a vincere in un match fondamentale, quello sul parquet di Treviso, e sono stati due punti con i quali Massimo Bulleri ha agganciato la NutriBullet e preso margine su una zona retrocessione che sta diventando particolarmente affollata, e che proprio per questo rappresenta un ulteriore salvagente per una Sassari che deve iniziare a trovare maggiore costanza per uscire davvero dai guai.

Pesante invece la situazione di Cremona, ma lo sapevamo già: la Vanoli ha perso anche a Venezia e così ora si trova invischiata in una lotta che appunto coinvolge tante realtà, una vittoria o una sconfitta possono fare la differenza in chiave salvezza e allora anche questo pomeriggio la squadra lombarda deve cercare il colpo al PalaSerradimigni, perché a questo punto le occasioni per mettersi al sicuro sono sempre meno. Sarà molto intrigante valutare cosa succederà nella diretta Sassari Cremona, intanto però bisogna spendere ancora qualche considerazione su Dinamo e Vanoli che si approcciano a questo match molto delicato.

DIRETTA SASSARI CREMONA: TANTA TENSIONE IN CAMPO

La diretta Sassari Cremona è una di quelle partite fondamentali lungo la strada: arriva verso il finale della regular season e anche per questo motivo i punti in palio al PalaSerradimigni sono ancora più importanti, certamente per una Vanoli che non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto ma che qua e là ha saputo infilare qualche vittoria, anche e soprattutto contro rivali dirette. Per il momento però non basta: Napoli, Pistoia, Scafati e Varese sono tutte lì e formano una classifica davvero enigmatica quando mancano otto giornate al termine, sbagliare qualcosa potrebbe significare retrocedere e ci sono pochi margini.

Sassari potrebbe essersi messa al sicuro sbancando il PalaVerde, anche se questo campionato ci ha insegnato che ormai non ci sono più certezze; tutto sommato però il Banco di Sardegna vive una situazione più tranquilla e, anche se ormai non può più correre per i playoff a meno che più squadre davanti rallentino in maniera brusca, si può dire che il primo obiettivo sia stato portato a casa, poi si vedrà come verrà chiusa la stagione per ricostruire un progetto che possa realmente portare la Dinamo ai fasti di un tempo. Un passo alla volta comunque, un altro di rilievo arriva tra poche ore con la diretta Sassari Cremona.