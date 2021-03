Diretta Sassari Cremona/ Streaming video tv: la Vanoli ha un’occasione… (basket A1)

DIRETTA SASSARI CREMONA: SI RIVEDE LA DINAMO

Sassari Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Nicolini e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:00 di sabato 27 marzo presso il PalaSerradimigni: siamo nella 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare. La grande domanda però riguarda proprio la possibilità di vedere le due squadre in campo, perché la situazione della Dinamo resta in divenire dopo il focolaio di Coronavirus che si è sviluppato al suo interno; la squadra di Gianmarco Pozzecco inoltre non si è allenata e rischia.

La Vanoli infatti è in fiducia: nell’ultimo turno ha colto una incredibile vittoria in rimonta su Treviso, partendo da un inequivocabile -22 nel secondo quarto e arrivando al successo in volata di pura voglia e con il talento di alcuni dei singoli. La salvezza è diventata più alla portata, anche se poi bisognerebbe fare un discorso sui possibili congelamenti; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Cremona, aspettando che si giochi proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA SASSARI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

A poche ore dalla diretta di Sassari Cremona dobbiamo dire che la Vanoli non solo ha fatto un passo avanti verso la salvezza, ma è tornata anche a vedere la qualificazione ai playoff da molto vicino: sono infatti appena 2 i punti che separano i lombardi dalla coppia Pesaro-Brescia, e dunque ci sono tutte le possibilità per fare il colpo grosso. Chiaramente, questo è dovuto al fatto che la classifica è parecchio corta: una sconfitta in più potrebbe nuovamente cambiare lo scenario per la squadra di Paolo Galbiati, che però giustamente si gode il momento sapendo di dover ancora abbassare la testa e lavorare duro. Sassari invece ha perso un po’ di contatto dalle prime tre, è stata agganciata da Venezia al quarto posto ma deve anche recuperare una partita rispetto a Brindisi, due rispetto a Milano e la Reyer e addirittura tre alla Virtus Bologna: per questo Pozzecco sa che anche la seconda posizione alle spalle dell’Olimpia potrebbe essere alla portata, tuttavia il Banco di Sardegna dovrà affrontare un periodo particolarmente intenso perché dovrà recuperare anche le due gare contro il Bamberg nei playoff di Champions League, per un tour de force che potrebbe togliere qualcosa in termini di energie.



