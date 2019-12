Diretta Sassari Cremona/ Streaming video tv: sfida speciale per Sacchetti (basket A1)

Sassari Cremona, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Christian Borgo e Andrea Bongiorni stasera, lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 20.30, sarà il posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A di basket. Sardi reduci da un’importante e autoritaria vittoria sul campo di Treviso, con 101 punti realizzati in trasferta. Per il Banco di Sardegna si è trattato della quinta vittoria consecutiva in campionato, la sesta di fila tra Serie A e Champions League, spia di un momento sicuramente positivo per la formazione sarda, che si è isolata al secondo posto in classifica a soli 2 punti di distacco dalla Virtus Bologna capolista. Cremona è invece reduce da un passo falso sul campo di Brescia in un derby lombardo che avrebbe dato una grande spinta alla vincitrice. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Vanoli che come nel match perso a Pistoia ha perso un’occasione importante per centrare quello che sarebbe stato un significativo salto di qualità in classifica. Lo scorso 21 settembre Sassari ha avuto la meglio solo ai supplementari sul campo di Cremona, il Banco sembra favorito ma il match sembra aperto a patto che Cremona superi le sue difficoltà in trasferta, con 5 partite perse finora su 7 disputate dalla Vanoli fuori casa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SASSARI CREMONA

La diretta tv di Sassari Cremona sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che potranno raggiungere l’emittente al numero 211 del loro decoder Sky; inoltre tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSerradimigni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match di basket Sassari Cremona, possiamo adesso segnalare che l’agenzia Snai considera favoriti in modo piuttosto chiaro i padroni di casa del Banco di Sardegna Sassari e quota 1.45 l’eventuale successo della formazione sarda, alzando fino a 3.45 la quota relativa all’affermazione esterna del club lombardo della Vanoli Cremona.



