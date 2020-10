Diretta Sassari Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: un big match! (basket A1)

DIRETTA SASSARI FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA EQUILIBRATA

Sassari Fortitudo Bologna viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Nicolini e Alessandro Perciavalle: è il lunch match nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, perché si gioca alle ore 12:00 di domenica 18 ottobre presso il PalaSerradimigni. Sulla carta, un grande spettacolo: si sfidano infatti una delle big della nostra pallacanestro, che ha il chiaro obiettivo di vincere lo scudetto e “difende” la finale giocata nel 2019, e una società gloriosa e ambiziosa che sta provando a tornare sulla breccia, e intanto è una delle outsider del momento. Il Banco di Sardegna ha vinto nettamente sul parquet di Roma nell’ultimo turno, riscattando l’inatteso ko interno maturato contro Trieste; insegue Milano in classifica con velleità di primo posto, intanto l’Aquila biancoblu ha schiantato Trento ottenendo finalmente la sua prima vittoria nel torneo, dopo aver giocato una Supercoppa più che dignitosa. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore, quando le due squadre scenderanno sul parquet; intanto, mentre aspettiamo la diretta di Sassari Fortitudo Bologna, possiamo parlare di alcuni dei temi principali legati alla partita.

DIRETTA SASSARI FORTITUDO BOLOGNA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Fortitudo Bologna non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui nostri canali; in alternativa però, come sempre, resta valido l’appuntamento con il portale Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le partite di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali al tabellino play-by-play passando per le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA SASSARI FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento Sassari Fortitudo Bologna è una delle partite più interessanti che il panorama del nostro basket possa offrire: lo abbiamo detto, si parla di due squadre con ambizione e che, fatto non scontato visto il cambio di gerarchie, hanno vinto lo scudetto nel nuovo millennio. Certo lo stato attuale ci dice che la Dinamo è molto più avanti nei lavori, ma ha avuto tempo per riordinare le idee dopo il tricolore del 2015 e qualche stagione sotto le aspettative; l’Aquila è tornata in Serie A1 dopo dieci anni e molta fatica per superare la difficilissima seconda divisione, ovviamente arrivata al piano di sopra doveva onorare il suo status e in estate ha costruito un roster con i tre principali realizzatori dello scorso anno (Pietro Aradori confermato, poi Adrian Banks e Ethan Happ) e scommettendo sulle qualità di Meo Sacchetti. A tale proposito, oggi al PalaSerradimigni si incrociano due coach che sono rispettivamente degli ex; questo contribuisce a dare ancora più sale alla sfida, e allora noi aspettiamo quello che succederà sul parquet per scoprire chi sarà a prendersi la vittoria facendo un passo avanti nella classifica del campionato.

