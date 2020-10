Diretta Sassari Galatasaray/ Streaming video DAZN: esordio in Champions League

Sassari Galatasaray si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 ottobre, presso il PalaSerradimigni: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo A di basket Champions League 2020-2021. Formula diversa rispetto al passato: questa volta il girone del primo turno è composto di appena quattro squadre, sono sempre 32 le partecipanti ma divise in maniera differente. La qualificazione al turno seguente spetta alle prime due classificate; a dirla tutta il Banco di Sardegna non ha pescato benissimo, è possibile che si giocherà il primo posto con l’Iberostar Tenerife – che ha già schiantato i Bakken Bears nella gara inaugurale – ma anche i turchi possono essere un cliente scomodo, anche se a causa di qualche problema economico hanno perso smalto rispetto a quando giocavano in Eurolega. Non resta allora che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Sassari Galatasaray, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali della serata.

SASSARI GALATASARAY IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Galatasary non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia gli abbonati al portale DAZN potranno assistere a questa partita sui loro dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) grazie al servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’emittente, alla quale bisognerà essere abbonati. La concomitanza con il posticipo di Serie B non permetterà di utilizzare il canale DAZN1, che è disponibile anche ai clienti Sky da almeno tre anni.

DIRETTA SASSARI GALATASARAY: IL CONTESTO

Sassari Galatasaray è una partita già impegnativa per il Banco di Sardegna, che ha approcciato discretamente la nuova stagione ma dà ancora la sensazione di poter fare qualcosa in più. Nello specifico, la Dinamo è già caduta in casa contro Trieste alla seconda giornata di campionato, domenica scorsa invece ha battuto la Fortitudo Bologna ma dovendo sudare le proverbiali sette camicie. In Supercoppa invece il girone è stato passato con parecchia fatica, soltanto in virtù della differenza canestri nei confronti di Brindisi e Pesaro; la semifinale contro la Virtus Bologna invece è stata persa di netto. Insomma, parliamo di una squadra che ha sicuramente le carte in regola per giocarsi qualunque trofeo cui partecipi ma, sicuramente, dovrà anche provare a fare il salto di qualità giusto per competere con le migliori. Questo test di Champions League contro il Galatasaray arriva al punto giusto per testare le ambizioni della Dinamo…

