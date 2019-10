Diretta Sassari Lietkabelis/ Streaming video tv: la Dinamo in Champions League

Sassari Lietkabelis si gioca alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre presso il PalaSerradimigni, ed è valida per la prima giornata di basket Champions League 2019-2020 nel gruppo A: inizia dunque un’altra campagna europea per la squadra isolana, che deve difendere il suo status di vincitrice di un trofeo internazionale. Nella scorsa stagione infatti la Dinamo ha conquistato la Europe Cup, coronando una incredibile seconda parte di annata segnata anche dalla finale scudetto; oggi Sassari ha salito un gradino nelle coppe e sa di non potersi più nascondere dietro lo status di sorpresa, perchè tutti si aspettano grandi cose. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata un’inattesa sconfitta interna contro Trieste: era un testa-coda e, nonostante il buon inizio di partita, il Banco di Sardegna è uscito battuto per il primo ko stagionale. Vedremo se il riscatto arriverà subito, nella diretta di Sassari Lietkabelis; intanto possiamo presentare i temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Sassari Lietkabelis non sarà disponibile; tuttavia la partita verrà fornita dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque sarà fruibile da tutti gli abbonati al servizio in diretta streaming video attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per tutte le informazioni utili potrete anche consultare il sito ufficiale della Champions League all’indirizzo www.basketballcl.com, così come i profili che la Dinamo mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA SASSARI LIETKABELIS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Lietkabelis arriva dunque in un momento particolare per la Dinamo, clamorosamente sconfitta in casa da una Trieste che appariva (ed è) decisamente inferiore; l’esordio in Champions League viene disputato contro una squadra che arriva dalle qualificazioni, e che fa parte della quarta fascia. L’obiettivo per Gianmarco Pozzecco è chiaro: qualificarsi al turno successivo della competizione, perchè sia così bisognerà entrare nelle prime quattro e, vista la composizione del girone, l’obiettivo non dovrebbe essere troppo complesso. Ci sono chiaramente squadre che possono essere insidiose, ma tutto sommato questa Sassari corre anche per il primo posto; resta da capire, ed è una “preoccupazione” legittima, quanta importanza verrà data alla Champions League rispetto ad una Serie A1 nella quale la squadra corre per lo scudetto. Questo non significa naturalmente prendere le partite sottogamba, ma sicuramente avere rotazioni di tipo diverso in ambito internazionale rispetto a quanto avviene regolarmente in campionato. Cominceremo ad avere una prima risposta nella partita di oggi…



