DIRETTA SASSARI MILANO/ Video streaming tv: sugli scudi c’è Gigi Datome (semifinali gara-3, 1 giugno 2023)

Come protagonista nella diretta di Sassari Milano vogliamo indicare Gigi Datome: quasi un ritorno a casa per lui, che è nato in Veneto ma è sardo di “adozione”, essendosi trasferito a Olbia subito dopo (e in una squadra della città isolana ha anche iniziato a giocare a basket). Tuttavia, parliamo di Datome soprattutto per la sua prestazione in gara-2 della semifinale playoff: 19 punti con 6/10 dal campo, 4/8 dall’arco e 3/3 ai liberi, 19 di valutazione e co-MVP della partita insieme a Shavon Shields. Datome ha sbagliato due triple consecutive nel finale, tiri che avrebbero potuto definitivamente mettere al tappeto Sassari.

DIRETTA/ Milano Sassari (risultato finale 80-75): Armani sul 2-0 nella serie! (29 maggio 2023)

Non per questo però il suo match è stato meno brillante, anzi anche e soprattutto grazie a lui l’Olimpia arriva al PalaSerradimigni sul 2-0. In gara-1 il numero 70 di Milano aveva messo a referto 10 punti tirando 2/4 dal perimetro; nelle triple sta dunque viaggiando al 50% (6/12), qualora dovesse riuscire a tenere queste percentuali Milano avrebbe un’arma in più a disposizione, perché al talento sconfinato e al roster lunghissimo può aggiungere un Datome che certamente non può essere più quello dei tempi migliori, ma il fatto suo lo sa ancora e anche con meno minuti a disposizione è in grado di fare la differenza. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Milano Sassari (95-72) sintesi e highlights: l'Olimpia vince gara 1 (27 maggio 2023)

DIRETTA SASSARI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano sarà in chiaro: il canale di riferimento per questa partita è DMAX, che trovate al numero 52 del vostro telecomando. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, ma in questo caso dovete essere clienti della televisione satellitare perché il canale è presente solo sul decoder di Sky, precisamente al numero 211. Inoltre tutti i match di Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports, in diretta streaming video: in questo caso, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, potrete decidere di acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, soprattutto per avere accesso a tabellino play-by-play e boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Milano Sassari (risultato finale 95-72): la prima è dell'Olimpia! (27 maggio, gara-1)

SASSARI MILANO: PRIMO MATCH POINT OLIMPIA!

Sassari Milano, che viene diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Lorenzo Baldini e Denny Borgioni, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 1 giugno: siamo al PalaSerradimigni, per gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2022-2023. La serie si sposta in Sardegna, con l’Olimpia avanti 2-0: per Milano dunque, dopo la vittoria nel secondo episodio, c’è il primo match point a disposizione e la possibilità di eliminare subito il Banco di Sardegna, senza nemmeno dover giocare la seconda partita in trasferta e, ovviamente, evitando di tornare al Mediolanum Forum prendendosi così dei giorni di riposo extra.

Gara-2 è stata decisamente combattuta, a differenza di quanto era accaduto nel primo match; Sassari ha avuto il merito di rimanere incollata fino al termine, ma Milano nei possessi decisivi ha saputo mantenere il sangue freddo e, tra rimbalzi offensivi e falli forzati, ha portato a casa una vittoria molto importante. A noi non resta che valutare quello che succederà nella diretta di Sassari Milano; mentre ne aspettiamo la palla a due, proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che possono essere legati all’intrigante (e determinante) serata di basket al PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Sassari Milano ci dirà quindi se avremo anche una gara-4, con la serie che verrà prolungata, o se la semifinale playoff si chiuderà questa sera, con l’Olimpia qualificata alla finale scudetto. L’anno scorso si era verificata questa seconda ipotesi: Milano aveva dominato contro Sassari, riuscendo a rimanere imbattuta nei primi due turni della post season e mostrando una volta di più la superiorità schiacciante nei confronti di qualunque avversaria non fosse la Virtus Bologna, per poi andare anche a vincere il tricolore.

Chiaro che il Banco di Sardegna in questa stagione punti a fare meglio: l’obiettivo primario, non bisognerebbe nemmeno dirlo, è quello di tenere aperta la serie regalandosi un’altra partita al PalaSerradimigni, ma poi in termini generali Sassari spera di tornare al Mediolanum Forum e lì andare a caccia del blitz. Piero Bucch8i è stato bravo a trovare gli accorgimenti giusti per giocarsela in gara-2; del resto, girando le carte, si può anche dire che l’Olimpia non possa giocare tutte le partita con la stessa intensità del primo episodio. Facile che la serie di semifinale termini tra poche ore, ma aspettiamo per scoprirlo insieme…











