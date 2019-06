Diretta Sassari Milano/ Streaming video e tv: in Sardegna per gara-3 (basket)

Sassari Milano, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Alessandro Martolini e Luca Weidmann presso il PalaSerradimigni della città sarda, si gioca alle ore 20:45 di questa sera, domenica 2 giugno, ed è gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019. La serie passa in Sardegna dopo le due partite disputate a Milano, con Sassari che ha iniziato il cammino verso la finale con una importante vittoria in Lombardia col punteggio di 79-86 in casa dell’Armani, mentre in gara-2 è arrivato il bis che adesso mette il Banco di Sardegna a un passo da una clamorosa finale. La formazione milanese in questa stagione non sembra uno schiacciasassi, anche contro Avellino le difficoltà sono state molte nei quarti di finale per quella che è la testa di serie dei play off Scudetto. Sassari sogna l’exploit per il titolo come quello che ha portato per la prima volta lo Scudetto al club.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Milano, alle ore 20:45 di questa sera dal PalaSerradimigni, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su RaiSport+ HD, canale numero 57 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet collegandosi, con dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv, sul sito o tramite l’applicazione di RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA SASSARI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

In gara 1 di Sassari Milano Gentile e Thomas sono stati due uragani rispettivamente con 26 e 25 punti per Sassari. Una grande performance con Milano messa in crisi e capace solo di rispondere con il serbo Micov. I sardi hanno spesso e volentieri messo in crisi l’Armani nelle uscite degli ultimi due anni, c’è dunque da valutare lo stato di forma con Milano alle prese con problemi evidenziati già nei quarti di finale con Avellino, con la serie risolta solamente in gara 5. Il quintetto base di Pianigiani per l’Olimpia dovrebbe essere quello formato da Brooks, Cinciarini, dal serbo Micov e dagli americani Nunnally e Tarczewski. Quello del tecnico di Sassari, Pozzecco, sarà composto dagli americani Carter, Cooley, Smith e Thomas e dal canadese Pierre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sassari favorita per la vittoria in gara 3 con Bwin che offre a 1.80 la vittoria interna e a 2.10 la vittoria in trasferta, quote che vedono la formazione sarda in grado di recitare ancora il ruolo di bestia nera contro l’Armani.



