Diretta Sassari Milano/ Streaming video Rai: big match in Sardegna! (basket A1)

DIRETTA SASSARI MILANO: OLIMPIA PER IL RISCATTO!

Sassari Milano viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicino e Giulio Pepponi: grande spettacolo alle ore 20:45 di mercoledì 14 aprile, al PalaSerradimigni si gioca per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. È la seconda di tre sfide terribili per l’Olimpia che, dopo aver perso sul parquet di Brindisi, si trova ora al secondo posto in classifica ma con gli stessi punti anche della Virtus Bologna, che pure ha una partita in più. Situazione che Ettore Messina non avrebbe voluto affrontare: la sua squadra infatti, dopo aver dominato la regular season, ha avuto un calo strutturale che ha portato a perdere qualche partita di troppo e le avversarie si sono fatte sotto.

Non Sassari, che invece è stata agganciata al quinto posto da quella Treviso che l’ha battuta domenica: anche per il Banco di Sardegna il momento non è positivo, naturalmente la partecipazione ai playoff è cosa fatta ma bisogna dare segnali di risposta per evitare di arrivarci con acqua alla gola e morale sotto i tacchi. Vada come vada, ci auguriamo che la diretta di Sassari Milano sia emozionante e ci consegni una grande partita; aspettandone la palla a due possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali del match, ipotizzando come potrebbero andare le cose.

DIRETTA SASSARI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano sarà aperta a tutti, essendo trasmessa su Rai Sport + HD e di conseguenza anche su sito e app ufficiali di Rai Play, sempre in chiaro e senza costi aggiuntivi; sappiamo inoltre che la modalità per assistere a tutte le gare di Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornirà le immagini ai suoi clienti tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play, il boxscore del match aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e naturalmente la classifica del campionato. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Incredibile a dirsi, la diretta di Sassari Milano ci presenta due squadre in difficoltà: considerate tra le migliori corazzate del campionato, destinate a incrociarsi eventualmente in finale, sia la Dinamo che l’Olimpia stanno attraversando una fase in cui hanno pagato gli impegni nelle coppe europee, e gli isolani anche il focolaio di Coronavirus che ha spezzato il ritmo e messo fuori condizione alcuni giocatori. Come detto Sassari è ora quinta in classifica; ha però due partite da recuperare rispetto a Venezia e addirittura tre alla Virtus Bologna, dunque nei fatti potrebbe ancora arrivare a prendersi il terzo posto che, in caso di vittoria questa sera, potrebbe addirittura essere il secondo. Milano invece ha finalmente centrato l’obiettivo playoff in campionato, ma il concentrarsi sull’ambito internazionale ha fatto pagare dazio anche a un superteam come questo, che nonostante le ampie rotazioni ha dedicato meno energie al campionato e ora insegue Brindisi a causDiretta Sassari Milano strea del doppio confronto a sfavore. Certo, lo abbiamo detto tante volte, l’Olimpia potrebbe agilmente vincere lo scudetto anche con tre serie di playoff senza fattore campo, ma poi le partite bisogna affrontarle e dunque anche Ettore Messina ha bisogno di pronte risposte…



