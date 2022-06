Diretta Sassari Milano/ Streaming video Rai: match point Olimpia (semifinale gara-3)

DIRETTA SASSARI MILANO: OLIMPIA PER CHIUDERE!

Sassari Milano sarà diretta dagli arbitri Boris Ryzhyk, Tolga Sahin e Guido Giovannetti: alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno il PalaSerradimigni ospita gara-3 della semifinale playoff nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È la partita con la quale l’Olimpia può chiudere la serie e volare in finale, quella che sarebbe la seconda consecutiva: lunedì infatti Milano ha saputo vincere un match difficile, nel quale è stata anche sotto di 8 punti e nel finale ha visto la Dinamo avvicinarsi anche a -1. Da quel momento però è stato un clinic, e la maggiore esperienza e qualità della squadra di Ettore Messina ha fatto la differenza.

Diretta/ Milano Sassari (risultato finale 91-82): l'Olimpia va sul 2-0!

Vittoria meno netta rispetto a quella del primo episodio in semifinale, ma ovviamente quello che conta è il risultato: questo ci dice che Milano è in vantaggio 2-0 e ha il match point a disposizione, sta ora al Banco di Sardegna provare a prolungare la serie per regalarsi almeno un’altra partita in casa. Vedremo quello che succederà nel corso della diretta di Sassari Milano; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere nella serata.

DIRETTA/ Milano Sassari (risultato 71-57) streaming Rai video: Olimpia in fuga

DIRETTA SASSARI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano viene garantita ancora una volta da due canali: Rai Sport, al numero 58 del vostro telecomando, rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti (con mobilità disponibile su sito o app di Rai Play) mentre per Eurosport 2 (numero 211 del decoder) dovrete essere abbonati alla televisione satellitare. In alternativa, come ormai sappiamo, c’è il servizio di diretta streaming video garantito dalla piattaforma Discovery Plus – sempre in abbonamento – diventata broadcaster ufficiale della Lega; ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it saranno liberamente consultabili il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SASSARI MILANO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Sassari Brescia (risultato finale 98-68) : i sardi conquistano gara-3

DIRETTA SASSARI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Sassari Milano: l’ultima volta che l’Olimpia è stata qui ha perso di misura, ma chiaramente il contesto era diverso perché si parlava di regular season, e la squadra di Ettore Messina aveva sostanzialmente blindato il secondo posto in classifica mentre, per contro, la Dinamo aveva bisogno di correre per agganciare un posto nei playoff. Alla fine Sassari ce l’ha fatta, e nel primo turno ha anche compiuto un mezzo capolavoro eliminando Brescia, senza godere del fattore campo; adesso chiaramente le cose sono differenti, quando arrivano i playoff si vede davvero il livello e Milano sembra francamente superiore.

Cosa che sapevamo già, ma c’era il punto di domanda legato alla condizione fisica: quella dell’Olimpia è stata una stagione lunga e logorante, fatta anche di 36 partite in Eurolega (contando anche quelle “cancellate” contro le russe) più tre in Supercoppa e tre in Coppa Italia. Un anno fa la fatica aveva impedito a Milano di competere veramente con la Virtus Bologna, ora le energie a disposizione dei ragazzi di Messina sembrano francamente maggiori e allora c’è davvero la possibilità di chiudere i conti in semifinale in questa gara-3. Sassari ha comunque mostrato di essere squadra che non molla mai; vedremo dunque cosa succederà in campo, tra poco avremo la nostra risposta e magari anche la finalista del campionato di Serie A1…











© RIPRODUZIONE RISERVATA