DIRETTA SASSARI MILANO: BELL’ANTICIPO IN SARDEGNA

Tante volte in anni abbastanza recenti è stata una partita dalla posta in palio altissima, oggi sabato 8 febbraio 2025 la diretta Sassari Milano arriverà invece in un momento abbastanza delicato: segnaliamo innanzitutto che la palla a due avrà luogo stasera alle ore 20.00 al PalaSerradimigni, è un anticipo curioso per la Serie A di basket anche perché l’Olimpia Milano arriva da un doppio impegno in Eurolega e quindi giocherà la quarta partita in meno di sette giorni, in una striscia cominciata con la vittoria contro Varese nel derby lombardo di campionato di domenica scorsa.

L’EA7 Emporio Armani Milano è abituata a cicli tosti, ma sicuramente la stanchezza potrà essere un fattore nella diretta Sassari Milano e dovrà provare ad approfittarne la formazione di casa, sebbene il Banco di Sardegna Sassari sia reduce da un pesante ko per 98-82 a Scafati, una sconfitta che potrebbe avere riaperto qualche dubbio anche in ottica salvezza per i sardi, pur con un buon margine di sei punti sulle ultime due posizioni. In ogni caso, ce n’è abbastanza per capire che sarà delicatissima su entrambi i fronti la diretta Sassari Milano…

SASSARI MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Appuntamento su Eurosport 2 per la diretta Sassari Milano in tv, sarà comunque necessario un abbonamento come d’altronde anche per chi segue il campionato di Serie A di basket in diretta streaming video tramite Dazn.

DIRETTA SASSARI MILANO: SITUAZIONE DELICATA PER ENTRAMBE

Approfondiamo allora i temi della diretta Sassari Milano. I padroni di casa sardi si trovano in questo momento lontani da tutto, con sei punti di ritardo dalla zona playoff e altrettanti di vantaggio sulla retrocessione, segno di un campionato finora non del tutto negativo, ma certamente modesto. Un prestigioso successo contro l’Olimpia potrebbe essere una sorta di ipoteca sulla salvezza e rilancerebbe anche qualche ambizione in ottica playoff, considerando che il campionato è ancora abbastanza lungo, però finora è la mediocrità a caratterizzare la stagione di Sassari, che anche in casa (5-4) è appena oltre il 50% di vittorie.

Per Milano in questo periodo stanno pesando anche gli infortuni, aspetto che può incidere ancora di più quando arrivi a quella che sarà la quarta partita in praticamente sei giorni per l’Olimpia. Tra l’altro non si possono nemmeno fare troppi calcoli, perché la posizione nella classifica di Serie A non è congeniale per Milano, che al momento essendo quinta avrebbe il fattore campo avverso fin dai quarti nei playoff scudetto. Bisognerà quindi correre, anche se le condizioni per farlo non sono l’ideale verso la diretta Sassari Milano…