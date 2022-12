DIRETTA SASSARI MILANO/ Video streaming tv: storia della rivalità tra le due squadre

DIRETTA SASSARI MILANO: LA RIVALITÀ

La diretta di Sassari Milano ci consegna una bellissima rivalità, come abbiamo già detto. Spiccano in particolar modo la semifinale playoff del 2015, che la Dinamo aveva vinto senza fattore campo per poi andare a prendersi un fantastico scudetto, e poi ancora quella del 2019 in cui Sassari aveva anche fatto meglio, un netto 3-0 e una finale che poi sarebbe stata persa in sette partite contro Venezia. In questa rivalità però bisogna anche parlare degli altri trofei nazionali: Sassari ha battuto Milano nella finale di Coppa Italia del 2015.

L’Olimpia si è rifatta due anni più tardi, mentre in Supercoppa il Banco di Sardegna ha avuto la meglio nel 2014, mettendo in bacheca il primo dei tre titoli stagionali. Sembra insomma che quando conta Sassari trovi qualcosa in più per avere ragione di Milano; l’ultimo doppio ex tra queste due società è Gianmarco Pozzecco, che ha aperto un ciclo purtroppo breve alla Dinamo (ha comunque vinto la Europe Cup e appunto raggiunto la finale scudetto) mentre l’anno scorso è stato assistente (a sorpresa) di Ettore Messina, contribuendo lui pure allo scudetto dell’Olimpia e alla seconda qualificazione consecutiva alla Final Four di Eurolega, per poi dedicarsi esclusivamente alla nostra nazionale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano andrà in chiaro: l’appuntamento è infatti è su Nove, canale che troverete sul vostro televisore. L’alternativa, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SASSARI MILANO: UNA CLASSICA!

Sassari Milano viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Martolini e Guido Federico Di Francesco: appuntamento alle ore 18:10 di domenica 4 dicembre per la 9^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Torna una grande classica, una sfida che in epoca recente aveva aperto una gran bella rivalità nei playoff; purtroppo il calo della Dinamo ci ha privato di altri episodi in quel contesto, ma il match rimane comunque sentito da entrambe le parti. La Dinamo ci arriva forte di una vittoria in Champions League (contro il Paok Salonicco) con la quale rimane in corsa per il playoff.

L’Olimpia ha giocato in Eurolega contro il Baskonia e in generale sta faticando a trovare il ritmo internazionale, totalmente diverso lo scenario in campionato dove anche un roster a mezzo servizio mantiene il secondo posto in classifica, all’inseguimento della Virtus Bologna nell’ennesimo testa a testa tra le due corazzate. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Sassari Milano; aspettandone la palla a due, possiamo come sempre provare a scoprire quali potrebbero essere i temi principali di una partita delicata soprattutto per il Banco di Sardegna, che vuole risalire la corrente dopo un avvio complesso.

DIRETTA SASSARI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto la diretta di Sassari Milano porta in dote, innanzitutto, ricordi belli di una sfida che ha animato i playoff nelle ultime stagioni; il Banco di Sardegna spera di tornare a quei momenti perché vorrebbe dire essere nuovamente competitivi per lo scudetto, per ora però Piero Bucchi deve scalare la classifica andando a caccia del posto nella post season. Nell’ultima giornata Sassari ha perso a Pesaro, il che ci dice che la continuità va ancora trovata e che questa squadra deve sopperire a qualche limitazione nel roster, soprattutto dopo l’improvviso e inatteso addio del suo centro titolare.

Per quanto riguarda Milano, il cammino in Serie A1 è quello che ci si aspettava ma in questo frangente l’Olimpia deve fare i conti con i tanti infortuni che chiaramente la limitano in Eurolega. Le “minacciate” dimissioni di Ettore Messina sembrano essere rientrate ma Milano per adesso guarda soprattutto all’Europa, dove la situazione certamente è da migliorare laddove la Serie A1 non rappresenta un problema, pur se va sempre trattata con i guanti perché nessuna avversaria regala alcunchè. Vedremo allora se nella diretta di Sassari Milano arriverà un risultato a sorpresa, che farebbe tanto comodo a una Dinamo a caccia di punti importanti.











