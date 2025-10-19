Diretta Sassari Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 19 ottobre 2025

DIRETTA SASSARI MILANO (RISULTATO 22-18): SI VA

Comincia la diretta Sassari Milano, risultato di 22-18 per i padroni di casa. Una partita che vede favoriti gli ospiti, ma fin qui i sardi hanno dimostrato di stare nettamente in clima match portandosi avanti di quattro punti.

Staremo a vedere se Milano riuscirà a rimettersi in carreggiata, anche se al momento la trasferta a Sassari sembra molto più difficile del previsto per quanto ha dimostrato la Dinamo biancoblu. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Venezia Trieste (risultato 102-66), dominio veneto (basket 18 ottobre 2025)

DIRETTA SASSARI MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

A pochissimi minuti dalla palla a due per la diretta Sassari Milano, possiamo ricordare che nel 2014-2015, la stagione dello storico scudetto della Dinamo, il Banco di Sardegna eliminò proprio la EA7 Emporio Armani Milano (da notare che un decennio dopo gli sponsor sono ancora gli stessi) in una meravigliosa semifinale al meglio delle sette partite, prima di conquistare il tricolore contro Reggio Emilia. Anche la finale richiese la disputa di tutte le sette partite, ma l’impresa fu clamorosa già in semifinale, anche perché Sassari aveva avuto un match-point casalingo in gara-6, che però perse per 67-74 al PalaSerradimigni.

Diretta/ Zalgiris Milano (risultato finale 78-89): Shields 15 punti (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025)

Sembrava la grande occasione persa, invece il 10 giugno 2015 il Forum di Assago ospitò in gara-7 il successo per 81-86 del Banco di Sardegna Sassari dopo un tempo supplementare che chiuse una serie che durò quindi addirittura 285 minuti. Stavolta invece il verdetto arriverà in un giorno, ma chi esulterà al termine della diretta Sassari Milano? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSARI MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Sassari Milano in tv ci si potrà affidare ai servizi del portale specializzato del basket italiano LBATV, quindi sarà una diretta streaming video tramite abbonamento.

DIRETTA/ Bayern Monaco Milano (risultato finale 64-53): Lucic chiude i giochi! (oggi 14 ottobre 2025)

SASSARI MILANO: IN SARDEGNA PER IL LUNCH MATCH

Un match che ormai è un classico per la Serie A di basket ci terrà compagnia all’ora di pranzo: infatti alle ore 12.00 di oggi, domenica 19 ottobre 2025, si scenderà in campo al PalaSerradimigni della città sarda per la diretta Sassari Milano, che sicuramente sarà il piatto forte della terza giornata del nuovo massimo campionato italiano.

Per quello che conta la classifica a questo punto della stagione, il Banco di Sardegna Sassari avrebbe già bisogno di una scossa, perché la Dinamo sarda ha cominciato il cammino con due sconfitte su altrettante partite disputate e di conseguenza una scossa nobilissima con un successo contro l’Olimpia sarebbe evidentemente una enorme iniezione di fiducia per gli uomini di Massimo Bulleri.

La EA7 Emporio Armani Milano invece finora ha una vittoria e una sconfitta, ma soprattutto per gli uomini di coach Ettore Messina questa sarà già la decima partita ufficiale in una stagione cominciata appena il 27 settembre scorso. Ci sono le due nella vittoriosa Supercoppa Italiana e soprattutto ben cinque in Eurolega, l’Olimpia ci è abituata ma è comunque un fattore da tenere presente.

Ci sono poi i ricordi dello scorso decennio, quando spesso sardi e lombardi si sono giocati partite di importanza fondamentale. Insomma, di certo ci divertiremo parecchio con un pranzo gustoso a base di pallacanestro: chi si sazierà e a chi invece andrà di traverso? Ce lo dirà la diretta Sassari Milano!

DIRETTA SASSARI MILANO: CALENDARI MOLTO DIVERSI

Verso la diretta Sassari Milano, dobbiamo ricordare che nei giorni scorsi anche la Dinamo ha fatto il suo debutto europeo stagionale, però evidentemente una partita di FIBA Europe Cup contro i portoghesi dello Sporting non può essere in alcun modo paragonata al già fittissimo calendario dell’Olimpia Milano. Alti e bassi in abbondanza per i lombardi, tra le gioie il trionfo in Supercoppa Italiana e il derby lombardo contro Varese dominato con un clamoroso 61-94 esterno a Masnago sabato scorso dalla EA7, che scende sempre in campo nel ricordo di Giorgio Armani.

D’altronde però non sono mancate le difficoltà, delle quali allora potrebbe provare ad approfittare Sassari, che dal canto suo ne ha parecchio bisogno. Per il Banco di Sardegna infatti il campionato di Serie A era cominciato con una sconfitta casalinga proprio contro Varese, poi Sassari ha perso anche contro Cremona e quindi con la Lombardia ha un conto aperto. Finora entrambe le sconfitte sono state di misura, però al momento decisivo è sempre mancato qualcosa: potrà esserci un finale differente oggi nella diretta Sassari Milano?