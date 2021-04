Diretta Sassari Nymburk/ Streaming video tv: la Dinamo è già eliminata

DIRETTA SASSARI NYMBURK: SOLO UNA PASSERELLA…

Sassari Nymburk, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 6 aprile, dal PalaSerradimigni della città sarda, si gioca per il gruppo L dei playoff di basket Champions League 2020-2021. Dobbiamo dire che arriviamo alla diretta di Sassari Nymburk con la Dinamo che ha purtroppo già chiuso di fatto la sua avventura stagionale nella competizione europea, perché questa seconda fase ha visto il Banco di Sardegna Sassari raccogliere quattro sconfitte su altrettante partite finora disputate dai sardi, la cui eliminazione è di conseguenza già matematica.

Quattro sconfitte consecutive sono un bilancio pesantissimo per una delle migliori squadre italiane, che tuttavia non ha davvero mai trovato il bandolo della matassa in questo girone senza gloria per la Dinamo. Adesso per di più arriva un doppio impegno, perché Sassari a causa del Covid deve giocare ancora ben due partite entrambe casalinghe (oggi e giovedì), ma il destino è comunque già scritto. Dall’altra parte del parquet ci saranno i cechi del Nymburk, che sono invece già qualificati per la Final Eight, ma cercano una vittoria per lottare con Saragozza (a sua volta già qualificato) per il primato nel gruppo. Le motivazioni fanno pendere la bilancia dalla parte degli ospiti in Sassari Nymburk?

DIRETTA SASSARI NYMBURK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sassari Nymburk non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita non verrà trasmessa, ma in diretta streaming video si potrà seguire la partita di Champions League tramite abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI NYMBURK: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Sassari Nymburk, abbiamo già capito che per il Banco di Sardegna Sassari questa partita purtroppo sarà una sorta di amichevole, da onorare comunque con il massimo rispetto perché si tratta di una partita ufficiale in Champions League, ma inutile dal punto di vista pratico, dunque sicuramente la proiorità per Sassari è il campionato. Il girone è partito subito male in Sardegna contro il Saragozza (sconfitta 83-95), seguita da una amara trasferta in Repubblica Ceca che è terminata per Sassari con la sconfitta di una sola lunghezza (90-89) sul campo del Nymburk. Poi ci ha messo lo zampino il Covid che ha obbligato i sardi a rinviare la partita contro i tedeschi del Bamberg, così eccoci settimana scorsa a un doppio impegno che è risultato fatale. Sassari infatti ha perso martedì a Saragozza, poi si è dovuta arrendere anche giovedì sera in Germania, sul campo del Bamberg, così adesso il bilancio è 0-4. Sassari deve dunque fare i conti con una eliminazione evidentemente meritata, cercare di chiudere comunque con onore per buttarsi poi con tutte le forze sulla Serie A.

