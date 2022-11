Diretta Sassari Paok/ Streaming video tv: ultima spiaggia Dinamo (Champions League)

DIRETTA SASSARI PAOK: DENTRO O FUORI!

Sassari Paok, che è in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 20:30 di martedì 29 novembre, si gioca per la quarta giornata nel gruppo G di basket Champions League 2022-2023. La situazione è quasi disperata per la Dinamo: dopo tre partite del girone la squadra di Piero Bucchi si trova ancora senza vittorie, nell’ultimo impegno ha perso contro Digione e dunque il match di questa sera è sostanzialmente un dentro o fuori, perché anche il terzo posto in classifica – ultimo utile per giocare almeno il play-in – rischia di allontanarsi in maniera aritmetica.

Staremo a vedere quello che succederà; certamente Sassari ha deluso le attese in una Champions League che avrebbe anche potuto provare a vincere, ma evidentemente i piani della società riguardano in particolar modo il campionato e comunque è evidente che al roster isolano manchi qualcosa per competere davvero. Scopriremo comunque quello che succederà nella diretta di Sassari Paok; aspettandone la palla a due, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa partita di Champions League.

DIRETTA SASSARI PAOK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Paok non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per tifosi e appassionati che potranno seguire Digione Sassari con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

DIRETTA SASSARI PAOK: RISULTATI E CONTESTO

In avvicinamento alla diretta di Sassari Paok bisogna dire che la Dinamo arriva da una sconfitta in Serie A1, maturata a Pesaro: anche in campionato dunque il Banco di Sardegna ha un rendimento piuttosto ondivago, per il momento sembra che il passo sia quello dell’inizio della scorsa stagione prima che Piero Bucchi prendesse il posto di Demis Cavina, cambiando le sorti dell’annata e riportando Sassari a lottare se non altro nelle prime quattro dei playoff.

La Champions League a questo punto appare sacrificabile: per qualificarsi anche solo al play-in il Banco di Sardegna dovrebbe sostanzialmente vincere tutte le partite rimaste o comunque sperare in incroci favorevoli negli altri risultati, facile a questo punto immaginare che Sassari voglia appunto concentrarsi sulla rimonta nel torneo nazionale per migliorare la sua posizione, e magari provare a prendersi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Intanto però vedremo come andrà questa partita contro un Paok Salonicco che ambisce a proseguire la sua corsa in Champions League.

