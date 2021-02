Diretta Sassari Pesaro/ Streaming video Rai: quarto di finale incerto (Coppa Italia)

DIRETTA SASSARI PESARO: ANCORA POZZECCO VS REPESA

Sassari Pesaro si gioca alle ore 20:45 di venerdì 12 febbraio: diretta dal Mediolanum Forum di Assago per l’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2020-2021. La competizione di basket assegna il secondo trofeo stagionale in ambito nostrano, e la vincente di questo match andrà a sfidare Brindisi o Trieste in semifinale: una sfida incerta, perché certamente la Dinamo è una corazzata che in questo momento rappresenta una delle cose migliori che il nostro movimento possa offrire (e lo ha dimostrato più volte nel corso della stagione) ma la Vuelle dopo annate pessime e con il rischio di scomparire ha saputo dare una svolta e si è presentata a questa annata con tanta qualità.

I risultati lo dimostrano, Pesaro si sta costantemente mantenendo in zona playoff con un roster che amalgama molto bene giovani e veterani; ancora una volta questa partita rappresenterà un incrocio tra Gianmarco Pozzecco e Jasmin Repesa che hanno lavorato insieme, certamente si rispettano ma non si amano troppo. Aspettando che la partita del Forum prenda il via, possiamo addentrarci ancor più nei meandri della diretta di Sassari Pesaro provando a scoprire quali possano essere alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita, sicuramente dopo Virtus Bologna Venezia di ieri la più interessante nel tabellone della Final Eight per i quarti di finale.

DIRETTA SASSARI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Coppa Italia di basket è un appuntamento in chiaro: dunque, la diretta tv di Sassari Pesaro verrà trasmessa su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro televisore e che vi permetterà, eventualmente, di accedere al servizio in mobilità visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo anche la possibilità di seguire questa partita delle Final Eight sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che garantisce la fornitura di tutta la pallacanestro italiana (e non solo); in questo caso la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Idealmente, Sassari Pesaro rappresenta anche una sfida tra due squadre che ben rappresentano la situazione attuale nella classifica del campionato: da una parte abbiamo una Dinamo che, con 24 punti, insegue l’Olimpia Milano insieme alle altre due corazzate annunciate (le due che abbiamo nominato in precedenza) e la sorpresa Brindisi, dall’altra invece troviamo una Vuelle che per quanto stia facendo bene si trova, appaiata a Trieste, a 6 punti dal quartetto al secondo posto. Come dire: al momento il movimento nazionale di basket è ben marcato tra le grandi società che si giocano i titoli e quelle che possiamo definire outsider, ma che hanno ancora parecchio in meno. Naturalmente una competizione come la Coppa Italia, con gare secche ed eliminazione diretta, potrebbe per una volta cambiare lo scenario: di sorprese in epoca recente ne abbiamo viste e poi, come già detto, Pesaro ha le qualità per fare match pari contro il Banco di Sardegna e prendersi la semifinale, che sarebbe un grande traguardo dopo i periodi bui che si è trovata ad affrontare nelle ultime stagioni. Non resta allora che affidarsi al campo per scoprire come andranno le cose questa sera…



