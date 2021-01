Diretta Sassari Pesaro/ Streaming video tv: antipasto di Final Eight (basket A1)

DIRETTA SASSARI PESARO: SFIDA INTRIGANTE

Sassari Pesaro, che verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Christian Borgo e Mauro Belfiore, va in scena alle ore 19:00 di domenica 17 gennaio: al PalaSerradimigni, nella 16^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, si giocherà un antipasto del quarto di finale di Coppa Italia. Il tabellone delle Final Eight si deve ancora formare nella sua totalità, ma nel frattempo Dinamo e Vuelle sanno che si affronteranno nel primo turno: grazie alla vittoria contro Cantù, arrivata in volata e con un quarto periodo mediocre, il Banco di Sardegna ha infatti blindato la sua terza posizione difendendola dagli assalti di Venezia, e si presenta al torneo del Mediolanum Forum sapendo di potersi prendere il titolo.

Buone ambizioni anche per una Pesaro che da anni non viveva una stagione con tante soddisfazioni, e che dopo aver lottato per salvarsi può finalmente aspirare ad un cambio di direzione: con il successo interno su Brescia Jasmin Repesa ha potuto festeggiare il primo obiettivo e il sesto posto nella graduatoria del campionato, arrivare più in alto al termine della stagione non sarà affatto semplice ma di sicuro ci si potrà provare. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Sassari Pesaro prenda il via, proviamo a valutare quali potrebbero essere le tematiche principali legate alla partita.

DIRETTA SASSARI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Pesaro non sarà una di quelle che per questo turno di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione: l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili liberamente consultabili: il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA SASSARI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Pesaro potrebbe trasformarsi in una sfida infinita: bisogna infatti ricordare che queste due squadre erano già state avversarie nel girone di Supercoppa sul neutro di Olbia, e dunque affrontandosi nei quarti di Coppa Italia vivranno il loro quinto incrocio stagionale. Tuttavia, stando così le cose, ci sarebbe anche una serie nel primo turnodei playoff: è chiaramente presto per dirlo perché le attuali posizioni di classifica potranno cambiare più volte, ma davvero gli “amici-nemici” Repesa e Gianmarco Pozzecco potrebbero ritrovarsi avversari tra qualche mese. Nel frattempo Sassari sta crescendo di pari passo con le prestazioni di Eimantas Bendzius, giocatore che è finalmente esploso rivelando tutto il suo talento e diventando insieme a Miro Bilan la prima punta dell’attacco; Pesaro invece ha saputo sopperire al grave infortunio di Frantz Massenat, una brutta tegola per la stagione, con i veterani che hanno preso per mano la squadra conducendola per esempio al successo su Brescia di domenica scorsa. Adesso aspettiamo che si giochi questa partita del PalaSerradimigni, le premesse sono certamente intriganti…



