Diretta Sassari Pesaro/ Streaming video tv: la Dinamo vede la Final Four!

Sassari Pesaro, diretta dal trittico arbitrale Sahin-Di Francesco-Noce, è la partita di basket in programma oggi, lunedì 14 settembre 2020 al Geovillage di Olbia: palla a due previsto per le ore 21.00. Si accende oggi l’ultimo match del girone D della fase preliminare della Supercoppa italiana di basket 2020: con la diretta tra Sassari e Pesaro dunque ecco che si celebrerà l’atto finale di questa interessante rincorsa alla Final Four del primo trofeo per la stagione 2020-21 della pallacanestro italiana, nonché primo appuntamento della palla a spicchi nel posto lockdown. Siamo dunque impazienti di dare la parola al parquet sardo per scoprire chi troverà il pass per la fase finale della manifestazione (che entrerà nel vivo solo il prossimo fine settimana a Bologna): la situazione in classifica poi non è particolarmente netta e pure il risultato finale sul tabellone, come la differenza canestri potrebbe risultare decisiva. Quel che è certo è che lo spettacolo oggi non mancherà, tra la Dinamo pronta a strappare il quinto successo della serie e i marchigiani di Repesa che devono rialzare la testa dopo il KO rimediato contro Brindisi solo due giorni fa.

BRINDISI ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Pesaro, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia l’appuntamento per gli appassionati di basket è sulla piattaforma Eurosport Player, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento e fornisce tutte le partite della Supercoppa Italiana in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA SASSARI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto prima, la diretta tra Sassari e Pesaro di questa sera si annuncia come match decisivo per le sorti del girone D, giunto alla sua ultima giornata: si fa dunque sul serio per questa fase preliminare della Supercoppa Italiana di basket 2020 ed è ormai tempo di capire chi, tra le 4 (con Brindisi e Roma) voleranno a Bologna con il pass per la Final four della prossima settimana. La situazione nella classifica è definita, ma gli ultimi incontri potrebbero capovolgere le carte in tavola. Al momento infatti la Dinamo è prima con 8 punti e 4 vittorie messe da parte (l’ultima con Roma), ma potrebbe venir sempre scavalcata da Pesaro, che con i brindisini, hanno appena due punti da recuperare. In tal caso (e seguendo anche l’esito del secondo match di questo pomeriggio), potrebbe essere la differenza canestri a decidere chi andrà a disputare le semifinali (a cui la Virtus Roma però ha già rinunciato da tempo). Si tratta però questo di un caso particolare: sulla carta la formazione di Pozzecco rimane comunque favorita, considerato l’ottimo stato di forma che i sardi hanno dimostrato nel pre season come anche in questa fase a gironi della manifestazione. Senza dimenticare che nel turno di andata, è stata Sassari a battere Pesaro e pure con il risultato di 86-71. Ma chissà che cosa succederà oggi in campo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA