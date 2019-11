Diretta Sassari Reggio Emilia/ Streaming video tv: due squadre in salute (basket A1)

Sassari Reggio Emilia, in diretta dal PalaSerradimigni, si gioca alle ore 20:30 di sabato 16 novembre ed è la partita che inaugura la nona giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. In questo momento entrambe le squadre sarebbero qualificate ai playoff, e stanno tenendo un ottimo passo; ancora di più se consideriamo che hanno effettuato il turno di riposo e dunque hanno giocato una partita meno rispetto a certe avversarie. Certo gli obiettivi sono diversi: mentre la Grissin Bon punta a migliorare una stagione deludente sotto tanti punti di visti, e spera comunque di qualificarsi per i playoff, il Banco di Sardegna sa di potersi giocare ancora quello scudetto che a giugno è sfuggito soltanto alla settima partita della finale. Dunque ci attende un bel contesto qui al PalaSerradimigni; vediamo quello che succederà nella diretta di Sassari Reggio Emilia, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali all’interno della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Reggio Emilia non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque quello con la piattaforma Eurosport Player che, come sappiamo, fornisce ai suoi abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 (e non solo) tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come la classifica del campionato ma anche il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

In Sassari Reggio Emilia vedremo all’opera due squadre che sono in grande salute, anche se nell’ultima giornata il Banco di Sardegna ha perso: si è trattato però di una sconfitta sul filo di lana a Venezia, sul parquet dei campioni d’Italia e con il canestro del sorpasso subito a pochi secondi dall’ultima sirena. Resta la classifica, che vede la squadra di Gianmarco Pozzecco al terzo posto e abile a gestire il doppio impegno visto che anche in Champions League le cose stanno andando bene; la Grissin Bon sicuramente non ha preso benissimo la sosta forzata, il turno di riposo è arrivato proprio quando Maurizio Buscaglia e i suoi ragazzi avevano infilato quattro vittorie consecutive – prima di perdere contro la Virtus Bologna, che però è inarrestabile – e avevano così riscattato un avvio di campionato pessimo. Adesso la Reggiana sa di potersela giocare anche per la qualificazione ai playoff: naturalmente non sarà facile perché la concorrenza è agguerrita, e allora al netto del risultato sarà interessante stabilire quello che succederà come intensità e risposte tecniche e tattiche sul parquet del PalaSerradimigni, dove tra poco si gioca.



