DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: DINAMO PER RISALIRE!

Si gioca la diretta Sassari Reggio Emilia che è il lunch match previsto per questa undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, le due squadre sono infatti in campo alle ore 12:00 di domenica 15 dicembre e avremo una partita molto interessante, entrambe infatti arrivano da vittorie e, sia pure in situazioni diverse, hanno segno positivo nell’approcciarsi a questo turno. Sassari sicuramente è partita con il freno a mano tirato mostrando di fare parecchia fatica, ma ha comunque scelto la strada della continuità confermando coach Nenad Markovic che domenica scorsa si è preso una vittoria a Venezia davvero molto importante.

DIRETTA/ Venezia Sassari (risultato finae 78-84): colpo Dinamo, la chiude Brian Fobbs! (8 dicembre 2024)

Benissimo invece la Unahotels Reggio Emilia: certamente vincere a Napoli in questo momento non rappresenta un’impresa, ma intanto la Reggiana non è caduta nella trappola del sottovalutare l’avversaria e non si è presa giri di pausa, così da aggiungere due punti in più ad una classifica che in questo momento parla di stabile posizione ai playoff e di conseguenza anche in Coppa Italia, primo obiettivo della società. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta Sassari Reggio Emilia, proviamo ora a fare qualche altra considerazione su questa sfida che potrebbe anche essere meno scontata del previsto.

DIRETTA/ Napoli Reggio Emilia (risultato finale 76-84): la GeVi è sempre più ultima! (8 dicembre 2024)

COME VEDERE SASSARI REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per quanto riguarda la diretta tv di Sassari Reggio Emilia bisogna dire che non avremo la possibilità di seguire questa partita sui canali tradizionali della nostra televisione, perché l’unico modo per assistere al match sarà quello di attivare un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1. Ricordiamo allora che la visione sarà in diretta Sassari Reggio Emilia streaming video, tramite PC, tablet o smartphone, oppure attraverso uno dei dispositivi compatibili come una smart tv che si possa collegare a internet.

DIRETTA/ Vilnius Reggio Emilia (risultato finale 94-84): ko per gli emiliani (Champions, 4 dicembre 2024)

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: MOLTO BENE LA UNAHOTELS

Con la diretta Sassari Reggio Emilia vivremo una partita che ci riporta ad un tempo in cui le due squadre arrivavano in fondo ai campionati, tanto che ricordiamo ancora molto bene quella storica serie di finale scudetto in cui il Banco di Sardegna di Meo Sacchetti andò ad un passo dal ko ma poi vinse gara-7 al PalaBigi contro la Reggiana di Max Menetti, festeggiando un tricolore storico in una stagione da sogno. Da quel momento comunque sono passati nove anni e mezzo, sarebbe sbagliato per entrambe continuare a vivere di quel ricordo: del resto Reggio Emilia in finale era tornata anche l’anno seguente, ma anche in quel caso era uscita sconfitta.

Oggi la situazione è ben diversa: anche la Unahotels, per quanto stia disputando un’altra stagione competitiva dopo quella scorsa, non può ancora essere considerata la corazzata che era un tempo, anche perché nel frattempo i rapporti di forza sono parecchio cambiati e ora sono altre le big del campionato. Al netto di questo, nulla ovviamente vieta a Reggio Emilia di sognare un risultato oltre le aspettative, così come Sassari ha il dovere di provare a risalire la corrente per entrare nella griglia dei playoff; al termine della regular season scopriremo quali saranno le posizioni di queste due squadre, intanto godiamoci la loro sfida al PalaSerradimigni.