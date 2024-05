DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: calcoli playoff per la Reggiana (basket A1, 5 maggio 2024)

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: COME CHIUDE LA REGGIANA?

Parlando della diretta di Sassari Reggio Emilia abbiamo detto che la posizione della Unahotels al termine della regular season è ancora in divenire: scopriamo perché analizzando la classifica. Reggio Emilia attualmente è quinta, con due punti più di Pistoia e Trento: c’è allora la possibilità di un arrivo a tre a quota 32, in questo caso la Unahotels sarebbe sesta perché nella classifica avulsa si troverebbe alle spalle della Estra ma davanti alla Dolomiti Energia, questo in virtù della differenza canestri visto che nei sei precedenti tra queste tre squadre si sono registrate due vittorie per parte, con il computo che è sempre 1-1.

Questo è anche il motivo per cui, dovesse perdere, Reggio Emilia dovrebbe sperare in un ko di Trento: in questo caso maturerebbe comunque la quinta posizione avendo un +12 nei confronti di Pistoia, ma essendo sotto con l’Aquila (per 8 punti) una sconfitta della Estra con vittoria trentina porterebbe la Reggiana a chiudere al sesto posto, finendo dunque in pasto a una delle corazzate del nostro campionato. Va da sé che, per quanto detto in precedenza, vincendo stasera Reggio Emilia si garantirebbe la serie playoff contro Venezia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Reggio Emilia, che non viene trasmessa: i canali della nostra televisione si occupano di altre partite nella 30^ giornata di Serie A1, ma l’intera programmazione è disponibile sulla piattaforma DAZN e dunque potrete seguire il match in questione in diretta streaming video, ovviamente dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio, ricordando poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso.

SASSARI REGGIO EMILIA: TUTTO DECISO!

Sassari Reggio Emilia viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Silvia Marziali: alle ore 18:15 va in scena la partita valida per la 30^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Nell’ultima giornata di regular season sono pochi gli spunti in arrivo dal PalaSerradimigni: la Dinamo, reduce dall’ampia vittoria di Scafati, è comunque già eliminata dai playoff e dunque chiude oggi una stagione agrodolce, nella quale ha timbrato la salvezza ma non è riuscita a farsi strada tra le prime otto.

Continuerà invece il suo percorso la Unahotels, che deve solo capire in quale posizione chiuderà: sarà quinta o sesta e in ogni caso cambierà poco, la stagione è stata decisamente brillante e impreziosita da una semifinale di Coppa Italia quasi vinta, entro la serata scopriremo anche la sua avversaria nella post season ma intanto concentriamoci sulla diretta di Sassari Reggio Emilia, provando comunque a individuarne i temi principali.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: STAGIONE FINITA PER LA DINAMO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Sassari Reggio Emilia, un match che come detto ha ben poco da dire. Il Banco di Sardegna abbandona la corsa ai playoff, a dire il vero era così già da un paio di settimane: la stagione è stata controversa, si è anche salutato un ottimo allenatore come Piero Bucchi ma il salto di qualità sperato c’è stato fino a un certo punto. La società aveva posto come principale obiettivo la salvezza: è arrivata senza troppa ansia, ma è chiaro che resti un po’ di amaro in bocca perché da queste parti si è abituati ad altro.

Ha avuto una grande trasformazione Reggio Emilia, che l’anno scorso si era salvata in modo quasi miracoloso: ripartita con nuove certezze, ha sfruttato al meglio il grande colpo Langston Galloway che si è rivelato l’arma in più di una corsa sempre tra le prime otto della classifica, senza troppi cali e ora un playoff che arriva a certificare l’ottimo lavoro di Dimitris Priftis. Nella post season sarà comunque durissima, ma chiaramente la Unahotels giocherà senza troppe pressioni nel tentativo di fare l’impresa: per ora, scopriamo se chiuderà quinta o sesta.











