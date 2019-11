Diretta Sassari Roma/ Streaming video tv: bell’anticipo al PalaSerradimigni

Sassari Roma, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Guido Federico Di Francesco e Giacomo Dori, è l’anticipo che alle ore 20.30 di questa sera, sabato 2 novembre 2019, aprirà il programma della settima giornata del campionato di Serie A di basket. Appuntamento naturalmente al PalaSerradimigni della città sarda per seguire Sassari Roma, partita che si annuncia decisamente stuzzicante. La Dinamo Sassari ha vinto infatti ben quattro delle cinque partite finora disputate (turno di riposo già alle spalle per il Banco di Sardegna), arriva da una bella vittoria a Cantù e vuole continuare a volare nelle posizioni più nobili della classifica. La Virtus Roma invece ha tre vittorie e altrettante sconfitte, bilancio senza dubbio positivo per una neopromossa: la sconfitta contro Milano ha dato comunque indicazioni positive per gran parte della partita, Roma dunque può ambire a una buona stagione anche se fare risultato a Sassari non sarà facile – non lo è per nessuno…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Roma, che non è tra le partite trasmesse per questa settima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI ROMA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Sassari Roma, ribadiamo allora che si tratta di un anticipo che meriterà tutta la nostra attenzione. Il Banco di Sardegna di coach Gianmarco Pozzecco ha cominciato il nuovo campionato sulla stessa lunghezza d’onda del finale della scorsa stagione e di conseguenza Sassari si sta candidando ad essere una protagonista di primissimo piano anche per il 2019-2020. Finora tutto sta andando bene, oggi si cerca un nuovo successo per consolidare la continuità di rendimento in attesa della grande trasferta a Venezia, in programma nel prossimo turno. Quanto a Roma, il meraviglioso primo tempo contro Milano stava facendo sognare in grande capitolini. Poi è arrivata la rimonta dell’Olimpia e dunque una sconfitta per la Virtus, che però ha comunque cominciato il campionato con il piede giusto. Oggi a Sassari l’esame sarà altrettanto difficile, ma Roma non sarà una vittima sacrificale.



