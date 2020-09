Diretta Sassari Roma/ Streaming video tv: Supercoppa basket, 1^ giornata gruppo D

Sassari Roma verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Perciavalle e Andrea Valzani: alle ore 20:30 di giovedì 3 settembre si gioca una partita valida per la prima giornata nel gruppo D della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Siamo in campo neutro, al Geovillage di Olbia: è questo l’unico girone del torneo in cui tutte le squadre, ovviamente per distanze geografiche superiori rispetto agli altri contesti, siano state accorpate in una sola location.

Sparisce di conseguenza il concetto di casa e trasferta, attivo per definire la classifica finale e stabilire quale squadre volerà alle Final Four di Bologna, ma è come se giocassimo un mini-torneo senza il fattore campo; la Dinamo parte favorita avendo alla fine confermato Gianmarco Pozzecco – che forse non era mai stato in discussione – e, pur con qualche cambiamento nel roster, con lo stesso entusiasmo che l’aveva portata a vincere la Europe Cup e lottare nella finale scudetto. La Virtus invece è ancora un cantiere aperto, ma quest’anno vuole concretamente provare a giocarsi i playoff; da questo punto di vista la conferma di Piero Bucchi in panchina è stata preziosa. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sassari Roma, aspettando la quale possiamo cominciare a valutare qualche tema interessante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Roma non sarà trasmessa in diretta tv, almeno salvo variazioni di palinsesto; il modo che avrete per seguire questa partita di Supercoppa è come sempre la piattaforma Eurosport Player, che è un servizio riservato agli abbonati e permette di assistere alle sfide di basket in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI ROMA: SITUAZIONE E CONTESTO

In Sassari Roma rivediamo sul parquet di Olbia la Dinamo, che aveva giocato sempre nei confini della Sardegna il City of Cagliari: un torneo importante per testare le proprie ambizioni, soprattutto perché le avversarie erano Milano e Venezia e tutte le partecipanti erano a ranghi completi. Il Banco di Sardegna inizia questa stagione con il proposito di vincere tutto: Pozzecco ha saputo trasformare un gruppo buono ma non vincente in una sorta di corazzata che aveva ceduto alla Reyer soltanto in gara-7 della finale scudetto; inevitabilmente la parte più difficile nel basket odierno è quella di ripetersi, ma ci sono tutti i presupposti per farlo. Roma invece ha la certezza Bucchi, l’uomo della promozione e poi di un campionato che stava tutto sommato conducendo in maniera positiva; ha cambiato qualcosa nel suo gruppo ma ottenuto giocatori che possono essere interessanti e fare bene nel nostro campionato, qui però ci si scontra con una piazza esigente e allora correre per le prime otto posizioni è quasi un dovere, poi si vedrà quello che il parquet racconterà.

