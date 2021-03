Diretta Sassari Saragozza/ Streaming video DAZN: via ai playoff di Champions League

DIRETTA SASSARI SARAGOZZA: INIZIANO I PLAYOFF!

Sassari Saragozza, in diretta dal PalaSerradimigni, si gioca alle ore 20:30 di martedì 2 marzo: l’appuntamento è valido per la prima giornata dei playoff di basket Champions League 2020-2021. Dopo aver battuto la Reyer Venezia nell’importante partita di campionato, la Dinamo si rituffa nell’atmosfera di una competizione internazionale in cui è tra le grandi candidate alla vittoria: siamo nel gruppo L e la concorrenza non è certo indifferente, perché oltre agli spagnoli Gianmarco Pozzecco se la dovrà vedere con Bamberg e Nymburk, squadre certamente abituate a queste atmosfere.

Ciononostante, il Banco di Sardegna ha tutto per centrare la qualificazione e volare fino alla Final Eight di Champions League; sembra anche essere in ripresa verso la condizione ottimale, lo ha dimostrato appunto sabato e adesso gioca un’altra partita molto importante. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Sassari Saragozza; aspettando che la palla a due si alzi al PalaSerradimigni possiamo senza dubbio valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA SASSARI SARAGOZZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sassari Saragozza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita non verrà trasmessa, ma i clienti DAZN potranno usufruire della visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’altro modo che avrete per seguire la partita di Champions League sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI SARAGOZZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Saragozza è molto interessante, perché arriva a non breve distanza dall’ultimo impegno che queste squadre hanno disputato in Champions League. Una competizione lunga: dopo le sei partite della prima fase ne avremo adesso altre sei, perché le 16 squadre che sono rimaste in corsa sono state suddivise in quattro gironi. Ancora una volta saranno le prime due di ciascun raggruppamento a passare il turno; a quel punto avremo finalmente il tabellone ad eliminazione diretta. Il Banco di Sardegna nel primo turno ha dovuto accontentarsi del secondo posto alle spalle dell’Iberostar, a causa dell’incredibile sconfitta contro i Bakken Bears; tutto sommato però ha fatto il percorso che ci si aspettava, con la consapevolezza che gli isolani siano in grado di alzare il livello quando conterà davvero e cioè in questo girone. Attenzione a non lasciare punti per strada contro Saragozza, squadra di qualità ma che nel complesso non ha la forza generale di Sassari: il Bamberg è un cliente scomodissimo e la qualificazione potrebbe essere giocata sul filo dell’equilibrio e dei piccoli dettagli…



