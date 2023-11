Diretta/ Sassari Scafati (risultato finale 79-76): la Dinamo si aggiudica il match!

DIRETTA SASSARI SCAFATI (RISULTATO 79-76): VINCE LA DINAMO

Sassari batte Scafati al termine di questa gara valida per la nona giornata di Serie A1 di pallacanestro maschile, conquistando punti preziosi. I salernitani partono meglio e si “aggiudicano” il primo quarto, concludendo avanti di 7 punti con un parziale di 21-14. Nel secondo quarto i sardi giocano una frazione di gioco spettacolare e rimontano lo svantaggio, andando all’intervallo sul 35-33 a loro favore.

Al rientro sul parquet gli ospiti approcciano la gara nel migliore dei modi, travolgendo gli avversari e portandosi addirittura sul +10, ma nel finale la Dinamo ancora una volta tira fuori l’orgoglio e riesce ad arrivare all’ultimo atto di gara sul 54-54. Nel quarto quarto i padroni di casa riescono a trovare il guizzo vincente, imponendosi con il 79-76 definitivo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA SASSARI SCAFATI (RISULTATO 54-54): FINE TERZO QUARTO

Scafati torna sul parquet in forma, rinvigorita dalla pausa. I campani approcciano nel migliore dei modi il terzo quarto, con grande aggressività e dopo aver rimontato volano addirittura a +10, travolgendo un Sassari inerme. Dopo un brutto inizio di frazione, i sardi riescono finalmente a reagire e da questo momento è tutta un’altra partita.

La Dinamo gioca un finale mostruoso e riesce a terminare il terzo atto sul 54-54, chiudendo con un parziale di 21-19. Ci aspettiamo un ultimo quarto infuocato, con le due formazioni che cercheranno la vittoria senza esclusione di colpi. Gli ultimi 10 minuti decideranno chi si aggiudicherà la vittoria. Gara meravigliosa per i neutrali. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA SASSARI SCAFATI (RISULTATO 35-33): FINE SECONDO QUARTO

Ci aspettavamo una reazione di Sassari e così è stato. I padroni di casa giocano una seconda frazione di gioco perfetta e rimontano lo svantaggio iniziale di 7 punti, riuscendo ad andare all’intervallo con un prezioso +2. Il parziale recita 21-12 in favore della Dinamo, con un +9 che non ammette discussioni.

Il risultato è sul 35-33 per i sardi, con la pausa che arriva al momento giusto per Scafati. I campani dovranno parlare e unirsi, cercando la giusta ricetta per capovolgere una partita ancora in grande equilibrio. Da segnalare la prestazione maiuscola del francese Gombauld, che ha messo a segno ben 10 punti. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA SASSARI SCAFATI (RISULTATO 14-21): FINE PRIMO QUARTO

Al PalaSerradimigni Sassari ospita Scafati in questa gara valida per la nona giornata di Serie A1 di pallacanestro maschile, dove i padroni di casa sono chiamati ad uscire da una brutta crisi condita da 6 sconfitte in 8 partite, mentre i salernitani sono stati sconfitti nell’ultimo turno da Varese in volata, al termine di un match pazzesco.

Gli ospiti concludono il primo quarto con un vantaggio di 7 punti, al termine di una frazione di gioco molto equlibrata, dove la formazione campana ha preso il largo soltanto nel finale. Il risultato recita 14-21 e ci aspettiamo una reazione decisa da parte della Dinamo in occasione del secondo atto di gara. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA SASSARI SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta finalmente per alzarsi la palla a due di Sassari Scafati: possiamo dire che sia una sorta di derby personale per Piero Bucchi, che nel triennio 2005-2008 ha allenato Napoli e con quella squadra ha vinto una storica Coppa Italia, portando i partenopei alla semifinale playoff sfiorando addirittura la finale. In quegli anni Scafati era in Serie A1: nel 2006 aveva infatti conquistato la promozione tanto agognata vincendo la regular season (e completando l’accoppiata con la Coppa Italia di LegaDue), poi nella stagione seguente Scafati ha timbrato un onorevolissimo decimo posto, salvo retrocedere nel 2008 e impiegare 15 anni per tornare in Serie A1.

La curiosità: nell’anno della salvezza Aza Petrovic, due anni fa visto brevemente come coach di Pesaro, era stato sostituito a campionato in corso da Teoman Alibegovic, che era stato esonerato dopo nove giornate dell’annata seguente. Il suo posto in panchina lo aveva preso Marco Calvani – poi retrocesso, appunto – che otto anni fa sarebbe diventato l’allenatore di Sassari in sostituzione di Meo Sacchetti, con il cui licenziamento era ufficialmente finito il ciclo di quella grande Dinamo della quale appunto faceva parte David Logan. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaSerradimigni, perché finalmente ci siamo: la diretta di Sassari Scafati, per la nona giornata del campionato di basket Serie A1, sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Scafati sarà trasmessa su Eurosport 2: il canale è presente solo al numero 211 del decoder satellitare, dunque l’appuntamento sarà riservato ai possessori di un abbonamento. In assenza di un televisore potrà essere attivata la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go; la mobilità è un’opzione anche per i clienti della piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

GLI EX

Ci sono due ex nella diretta di Sassari Scafati, che vestono oggi la maglia della Givova: il primo è molto recente perché Gerald Robinson aveva firmato con la Dinamo a fine novembre 2021 ed è poi rimasto anche la scorsa stagione, con Sassari in Serie A1 ha viaggiato a 13,1 punti di media e tra le maggiori soddisfazioni ci sono la finale di Supercoppa e la semifinale playoff. Robinson, ricordiamo, nel 2020-2021 si era diviso tra Roma e Pesaro: alla Vuelle era arrivato dopo l’esclusione della Virtus dal campionato, e sotto la guida di Jasmin Repesa ha raggiunto la finale di Coppa Italia facendo anche abbastanza bene in quel weekend (8,3 punti e 4,6 assist le sue medie durante la Final Eight). Il grandissimo ex in Sassari Scafati tuttavia non può che essere David Logan: tra un mese compirà 41 anni ma è ancora capace di segnare 12,5 punti in Serie A1 con il 41,7% dall’arco.

Del Banco di Sardegna è uno dei grandi eroi del ciclo Meo Sacchetti: lui e Jerome Dyson sono i volti più scintillanti della straordinaria tripletta scudetto-Coppa Italia-Supercoppa, va ricordato che Logan ha poi giocato l’Eurolega con Sassari e, dopo essere stato e Treviso, è tornato in Sardegna nel 2021-2022. Con Scafati aveva già giocato lo scorso campionato; poi a Serie A1 finita è sceso di categoria con grande umiltà per giocare i playoff di A2 con Cantù, tornando alla base poco dopo. (agg. di Claudio Franceschini)

PUNTI PESANTI NELLE RETROVIE!

Sassari Scafati sarà in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 20:30 di sabato 25 novembre: la partita rappresenta l’anticipo nella nona giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024. Sfida delicatissima per la Dinamo, che davvero non riesce a rialzarsi: nel lunch match di domenica scorsa è arrivata una sconfitta a Pistoia, si è trattato del sesto ko in otto partite e soprattutto di due punti lasciati a una rivale che si gioca la salvezza, dunque al momento Sassari si deve preoccupare di questo visto che alle spalle in classifica ha solo due squadre, e sta davvero rischiando la retrocessione.

Anche per questo vincere oggi sarebbe importante: Scafati, battuta in volata a Varese, ha vinto due gare in più ma chiaramente l’obiettivo della Givova resta quello di confermare la categoria con la seconda salvezza consecutiva, di conseguenza perdere in casa vorrebbe dire per il Banco di Sardegna allontanarsi da un’altra potenziale avversaria. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Sassari Scafati, aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI SCAFATI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Sassari Scafati è importante: fino a questo momento abbiamo parlato soprattutto del Banco di Sardegna, girando il discorso sulla Givova possiamo dire che la squadra campana è partita molto bene in stagione, almeno secondo quelle che erano le previsioni. Viaggiare al 50% di vittorie dopo oltre metà del girone di andata è certamente buona cosa, del resto Stefano Sacripanti ha avuto anche metà della passata stagione per conoscere l’ambiente e il gruppo a disposizione e in questa Serie A1 alcuni giocatori lo stanno ripagando in pieno, con prestazioni sopra le righe.

Kruize Pinkins, di cui avevamo già parlato, sta viaggiando con statistiche da MVP (o quantomeno da uno dei candidati al premio), David Logan sembra non essere consapevole del tempo che passa mentre Riccardo Rossato è stato recentemente citato da Gianmarco Pozzecco in ottica nazionale. Sono certamente belle soddisfazioni per un gruppo che come già detto pensa per il momento a salvarsi poco altro, in realtà la classifica del campionato ci dice che Scafati potrebbe realmente ambire a correre per i playoff e allora attenzione a un potenziale colpo sul parquet del PalaSerradimigni, perché le cose potrebbero farsi interessanti…











