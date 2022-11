DIRETTA SASSARI SCAFATI/ Video streaming tv: la Givova aggiunge Artjoms Butjankovs

DIRETTA SASSARI SCAFATI: IL NUOVO ARRIVATO

La diretta di Sassari Scafati ci presenterà un volto nuovo nella Givova: la neopromossa continua a percorrere la strada dei veterani, e nel corso della sosta per le nazionali ha messo sotto contratto Artjoms Butjankovs. Cestista lettone di 31 anni, il suo percorso è stato curioso: ha rappresentato le nazionali giovanili ma poi nella selezione maggiore non è arrivato se non nel 2020. Volto non nuovo al nostro campionato: nel marzo di due anni fa aveva firmato con Reggio Emilia, si era aggregato alla prima squadra per gli allenamenti ma non aveva mai esordito.

La sua carriera si è sviluppata in patria fino al 2018; con Ventspils ha vinto il campionato, poi ha avuto un’esperienza biennale in Russia e all’inizio di questa stagione era in Olanda con il Donar Groningen, incrociato da Brindisi in Europe Cup. Nella competizione FIBA Butjankovs viaggiava a 15,8 punti e 6,8 rimbalzi di media; si tratta allora di un giocatore che ha punti nelle mani e potrà dare un grosso contributo a rimbalzo, un elemento che certamente per Scafati può risultare molto utile perché, appunto, si tratta di un veterano abituato alle battaglie. Vedremo dunque quale sarà il suo impatto nella Givova, ma potrebbe trattarsi di una bella presa per la nostra Serie A1… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI SCAFATI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Scafati non sarà fornita sui canali della nostra televisione, non facendo parte del pacchetto dei match mandati in onda per questa 7^ giornata di campionato. Ricordiamo però che da questa stagione esiste un’alternativa, che riguarda il servizio di diretta streaming video: i diritti per trasmettere le partite di Serie A1 sono stati acquisiti dal portale Eleven Sports, e dunque potrete abbonarvi stagionalmente alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento on demand. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

SASSARI SCAFATI: PARTITA DELICATA!

Sassari Scafati si gioca in diretta alle ore 20:00 di domenica 20 novembre, presso il PalaSerradimigni: siamo nella 7^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e quella che ci si presenta questa sera è una partita davvero delicata, perché entrambe le squadre sono reduci da sconfitte e non riescono a trovare il passo giusto. Per quelle che erano le aspettative, sta certamente deludendo maggiormente Sassari: battuta anche sul parquet di Trieste, la Dinamo si trova in una situazione di classifica pericolante e non può che vincere per riprendere la sua marcia.

Di Scafati si sapeva che avrebbe lottato per salvarsi e che sarebbe stato un percorso parecchio tortuoso; la Givova fino a questo momento ha vinto una sola volta in campionato e prima della sosta ha perso in casa contro Varese, lottando e segnando tanto ma non riuscendo comunque ad arginare il miglior attacco della Serie A1. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Sassari Scafati; aspettando che la partita si giochi proviamo ora a fare qualche considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da una serata che come detto è delicata e potrebbe anche cambiare qualcosa in seno alle due squadre.

DIRETTA SASSARI SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Siamo impazienti di assistere alla diretta di Sassari Scafati, che potrebbe regalarci tanti temi interessanti. Il Banco di Sardegna sta faticando in termini generali: se in campionato viaggia a rilento, in Champions League sta vivendo una situazione che sostanzialmente è quasi disperata, e allora bisognerebbe poi valutare, in caso di eliminazione dalla competizione FIBA, se il passo dei ragazzi di Piero Bucchi potrebbe migliorare in Serie A1, considerando anche che l’anno scorso era successo esattamente questo e alla fine Sassari era arrivata non solo ai playoff, ma addirittura in semifinale eliminando la caldissima Brescia senza fattore campo.

Per Scafati il discorso è diverso: come detto il torneo della Givova era questo fin dall’inizio, una lunga e difficile corsa verso la permanenza in Serie A1 sapendo che la classifica non avrebbe potuto essere troppo migliore di così. Certo lungo il percorso si sarebbe potuto fare meglio, ma tutto sommato aver vinto una partita è un buon inizio e adesso Scafati cercherà di superare gli ostacoli mettendo più del 100% sul parquet, affidandosi in particolar modo ai suoi veterani che sanno cosa significa giocare in un campionato come il nostro. Il colpo grosso al PalaSerradimigni non è certo impossibile, vedremo allora cosa succederà tra poche ore…











