Diretta Sassari Tenerife/ Streaming video DAZN: un big match in Champions League!

DIRETTA SASSARI TENERIFCE: BIG MATCH IN CHAMPIONS LEAGUE!

Sassari Tenerife è in diretta dal PalaSerradimigni, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre: sarà la seconda giornata nel gruppo A di basket Champions League 2020-2021. La Dinamo torna a giocare dopo due settimane: la formula del torneo prevede infatti che i gironi siano otto con quattro squadre ciascuna, e si disputino le giornate a fasi alterne. Dunque era toccato a Fortitudo Bologna e Brindisi (poi rinviata) giocare settimana scorsa, ora torna in campo il Banco di Sardegna dopo aver battuto il Galatasaray nel primo turno. Sono le prime due a qualificarsi per la prossima fase della Champions League: facile che siano i roster che si affrontano tra poche ore al PalaSerradimigni, perché anche l’Iberostar è una squadra che ambisce a tornare nell’élite del basket europeo. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Sassari Tenerife; aspettandone la palla a due possiamo fare una prima valutazione circa i temi principali legati al match.

DIRETTA SASSARI TENERIFE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Sassari Tenerife, ma la partita di Champions League potrà essere seguita su DAZN e dunque con il servizio di diretta streaming video riservato a tutti gli abbonati; bisognerà essere clienti anche del portale Eurosport Player che ha incluso questa competizione nel suo pacchetto, anche in questo caso la visione del match dovrà passare attraverso dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

DIRETTA SASSARI TENERIFE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Tenerife è una partita che Gianmarco Pozzecco deve affrontare con la massima concentrazione: la Dinamo arriva dalla roboante vittoria contro Varese in cui ha avuto oltre 30 punti di vantaggio nel primo tempo e tirato con il 60% dall’arco (sempre nei primi 20 minuti), ma questa sera si trova davanti un’avversaria di tutto rispetto. L’Iberostar nel 2017 ha vinto la Champions League, mettendo in bacheca la sua prima competizione internazionale; da allora ha fatto grandi passi riuscendo a ottenere il successo nella Coppa Intercontinentale e si è poi ripetuta nel 2020, prima del lockdown e battendo in finale la Virtus Bologna. Stiamo parlando di una squadra che ha a roster elementi conosciuti e che hanno giocato in contesti decisamente superiori, alcuni anche in NBA ma soprattutto in Eurolega; anche la Dinamo Sassari naturalmente può schierare una formazione di tutto rispetto e ha dimostrato nell’ultimo anno di poter valere qualcosa in più del livello Champions League, ma come detto non saremmo troppo sorpresi se Tenerife dovesse fare il grande colpo al PalaSerradimigni. Si tratta allora di aspettare che si alzi la palla a due della partita, poi potremo fare le nostre valutazioni concrete osservando quello che succederà sul parquet…

© RIPRODUZIONE RISERVATA