Diretta Sassari Tortona/ Streaming video tv: ci aspettiamo uno show! (basket A1)

DIRETTA SASSARI TORTONA: UNA PARTITA BELLISSIMA!

Sassari Tortona, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Martino Galasso e Gianluca Capotorto, va in scena alle ore 19:30 di domenica 26 marzo presso il PalaSerradimigni: grande show nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, si affrontano infatti la quarta e la terza forza della classifica che stanno sognando in grande. Straordinaria la rimonta del Banco di Sardegna, che non ha giocato la Final Eight di Coppa Italia ma da quel momento ha cambiato passo e giusto sabato scorso ha travolto Varese con 29 punti di scarto.

Molto più regolare Tortona, che di fatto è sempre stata terza in classifica e, grazie al colpo di Trento, adesso ha avvicinato la seconda posizione di Milano continuando a rimanere idealmente in corsa per la vittoria della regular season, che sarebbe un grande traguardo in una stagione già ottima. Vedremo presto quello che succederà nella diretta di Sassari Tortona, perché tra poche ore è attesa la palla a due; mentre aspettiamo che al PalaSerradimigni si giochi possiamo fare qualche rapido approfondimento su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dal big match della 23^ giornata, sperando che il campo confermi poi tutte le premesse…

DIRETTA SASSARI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Tortona sarà trasmessa su Eurosport, dunque sarà disponibile agli abbonati alla televisione satellitare al numero 210 del decoder di Sky. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

DIRETTA SASSARI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Tortona potrebbe avvicinare la Dinamo al terzo posto nella classifica di Serie A1 oppure far sì che la Bertram lo blindi in via quasi definitiva: questo è uno dei temi forti nella partita del PalaSerradimigni, ma certamente c’è anche il fatto che un colpo esterno di Tortona (che sarebbe il secondo consecutivo dopo aver vinto alla BLM Group Arena) potrebbe portare la squadra di Marco Ramondino a mettere davvero pressione alle due corazzate. La questione è quella di capire se davvero Tortona sia pronta a vincere lo scudetto, e qui le cose sono forse più complesse perché bisognerebbe superare in una serie almeno una tra Milano e Virtus Bologna, se non entrambe.

Per ora dunque Tortona si “accontenta” di essere la terza forza del campionato, ed è già una solidissima realtà del nostro basket avendo dimostrato l’ambizione del suo progetto tecnico e societario. Da questo punto di vista ricorda molto da vicino la Sassari che si era affacciata alla Serie A1 e in pochissimo tempo ha messo le mani su scudetto, Coppa Italia e Supercoppa; il Banco di Sardegna ha poi vissuto anni meno positivi ma adesso sta provando a tornare grande, attenzione a dare per morta o in calo questa squadra che di riffa o di raffa ha sempre dato fastidio a quelle che di volta in volta erano le grandi, e ora ovviamente punta a farlo una volta di più.











