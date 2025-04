DIRETTA SASSARI TORTONA: RIBALTONE DINAMO?

Con la diretta Sassari Tortona siamo al PalaSerradimigni, palla a due alle ore 17:30 di domenica 13 aprile per la partita valida per la 26^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. C’è un tema interessante da trattare: il Banco di Sardegna può andare ai playoff? L’impresa sembra particolarmente complicata, bisogna dirlo: con cinque turni a disposizione le partite da recuperare per prendersi l’ottavo posto sono tre, dunque bisognerebbe vincere quasi sempre e sperare in un calo sostanziale di almeno due avversarie. Una di queste però è proprio la Bertram, con cui la Dinamo aveva perso di 3 punti a Casale Monferrato.

Naturalmente una vittoria con differenza canestri ribaltata sarebbe già un primo tassello importante per Sassari, anche se poi il calendario non sarà a favore della squadra di Massimo Bulleri che dovrà andare a Trento e Trieste, con in mezzo la partita casalinga contro Brescia. Diciamo allora che la diretta Sassari Tortona inizia con il Banco di Sardegna tranquillo e senza particolari pressioni, si può decisamente provare a fare il colpo grosso avendo ben poco da perdere e, qualora riuscisse, si tratterebbe di una rimonta straordinaria che poi in post season potrebbe aprire scenari molto interessanti…

STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA SASSARI TORTONA

Siamo su DAZN per la diretta Sassari Tortona, che non viene trasmessa in tv ma solo su questa piattaforma, riservata agli abbonati, e dunque in diretta streaming video.

DIRETTA SASSARI TORTONA: LA BERTRAM DEVE CORRERE

Se nella diretta Sassari Tortona il Banco di Sardegna va a caccia del miracolo, la Bertram ha bisogno di una vittoria per continuare a inseguire la post season: avevamo già detto che la Reyer è riuscita a completare la sua rimonta (per ora) relegando Tortona in nona posizione, nell’ultimo weekend Venezia ha perso a Brescia ma anche Derthona Basket aveva un big match ed è caduta, non riuscendo a sfruttare il fattore campo contro Trapani. Di conseguenza la situazione di classifica è rimasta la stessa: Tortona deve fare la corsa su Venezia ma la deve superare per numero di vittorie per entrare nei playoff.

Ovviamente anche Trieste rimane una squadra che Tortona può mettere nel mirino per ottenere la quarta qualificazione consecutiva, l’Allianz ha una partita di vantaggio e dunque è a distanza di ribaltone; servirà allora vincere questa partita per non doversi più preoccupare di Sassari (relativamente) e poi concentrarsi sull’operazione ottavo posto, la Bertram sembrava certa della post season ad un certo punto della stagione ma il grande equilibrio in questo campionato ha reso tutto più complicato, adesso allora vedremo quale sarà l’esito di una partita che al PalaSerradimigni si annuncia molto calda.