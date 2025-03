DIRETTA SASSARI TRAPANI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta Sassari Trapani, e ancora una volta Massimo Bulleri sfida un pezzo del suo passato: dopo aver incrociato la Treviso in cui ha passato un decennio vincendo tutto, oggi l’allenatore livornese affronta da avversario quello che è stato il suo ultimo coach alla Benetton. Jasmin Repesa si è seduto sulla panchina di Treviso nel gennaio 2010, in sostituzione di Frank Vitucci: dopo il suo abbandono, lo storico marchio avrebbe disputato la sua ultima stagione nel mondo del basket prima dell’addio, facendo precipitare i veneti nel fallimento e nella necessità di ripartire come Universo Basket. Bulleri di quella Treviso era il capitano: la squadra ha raggiunto le semifinali playoff (eliminata da Siena) e soprattutto la Final Four di Eurocup.

Una grande occasione, perché l’ultima fase dell’importante competizione era proprio al PalaVerde: dopo un percorso netto nel girone (6-0) e un 5-1 in Top 16, perdendo solo a Siviglia, la Benetton aveva eliminato Gottingen (curioso pareggio in gara-1, +22 in casa) ma ancora una volta aveva incrociato Siviglia che aveva vinto 75-63 la semifinale, i veneti avevano chiuso al quarto posto sconfitti anche dal Cedevita Zagabria. Repesa era poi tornato proprio a Zagabria ma per allenare il Cibona, Bulleri aveva proseguito a Venezia dopo essere passato dall’immediata rescissione con Scafati; ora parola al parquet, la diretta Sassari Trapani comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA SASSARI TRAPANI

Gli abbonati al satellite potranno sintonizzarsi su Eurosport 2 per la diretta Sassari Trapani IN TV, in alternativa fornita – ma sempre in abbonamento – in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN.

SHARK A TUTTA!

È un anticipo scintillante la diretta Sassari Trapani, alle ore 20:00 di sabato 29 marzo il PalaSerradimigni apre le sue porte alla partita valida per la 24^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e in Sardegna sbarca la capolista solitaria, perché Trapani grazie alla vittoria su Brescia ha confermato le sue altissime ambizioni e, con i risultati che sono maturati sugli altri campi, ha messo alle spalle un quartetto di squadre che sulla carta dovrebbero essere alle spalle, almeno tre di esse, questo a conferma dello straordinario campionato che la neopromossa siciliana sta portando avanti, anche ben oltre le aspettative che comunque parlavano di corsa concreta anche alla semifinale dei playoff.

Sassari, che ha vissuto momenti simili nella sua storia, in questa stagione non può competere ma viene comunque da un periodo positivo: dopo aver vinto a Treviso la Dinamo si è ripetuta battendo Cremona, vittoria non scontata per come è maturata e che di fatto ha messo il Banco di Sardegna al riparo dalle insidie, e in una sorta di terra di mezzo visto che i playoff restano un traguardo abbastanza lontano, a meno di incredibili colpi di scena. Padroni di casa dunque tranquilli verso la diretta Sassari Trapani, gli Shark invece vogliono proseguire la loro corsa anche perché al momento tra chiudere al comando e in quinta posizione la differenza è assolutamente minima.

DIRETTA SASSARI TRAPANI: SCUDETTO UTOPICO O…

Ci approcciamo alla diretta Sassari Trapani con gli Shark ancora in copertina, la squadra di Jasmin Repesa è riuscita una volta di più a vincere una sfida diretta e questo la dice lunga sul proprio status, quello cioè di realtà che sa anche cambiare passo nelle partite che contano. Ormai le parole spese su questa neopromossa sono tante e rischiamo di ripeterci, possiamo aggiungere che la nota positiva è anche quella di trovare ogni volta un protagonista diverso, contro Brescia è stato un JD Notae scintillante che ha condotto la sua squadra alla vittoria, e allora bisogna fare un grande applauso a Repesa che ha anche l’esperienza giusta per condurre Trapani in fondo al rettilineo, cosa che naturalmente sarebbe incredibile.

Molto bene però sta facendo anche Massimo Bulleri, con le debite differenze: il giovane allenatore, subentrando in corsa a Nenad Markovic, ha vinto le ultime partite migliorando sensibilmente la situazione di Sassari, qui bisogna sottolineare il fatto che sia contro Treviso che contro Cremona la Dinamo sia stata in grado di rimontare gare iniziate non benissimo, segno di come Bulleri possa aver cambiato la mentalità di un gruppo che prima tendeva a sciogliersi nei momenti topici. Salvo sorpresone la salvezza dovrebbe essere acquisita, ora Sassari può provare a correre per i playoff che, per come si è messa la classifica, sarebbero sorprendenti e forse anche per questo da gustare maggiormente.