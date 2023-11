DIRETTA/ Sassari Trento (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 12 novembre 2023)

DIRETTA SASSARI TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la palla a due di Sassari Trento sta finalmente per alzarsi. Parliamo di due squadre che in settimana hanno giocato nelle coppe, e hanno vinto: come già ricordato, la Dinamo ha finalmente spezzato la striscia negativa in Champions League e ha ottenuto un blitz davvero importante sul parquet di Ludwisgburg. Contenta due volte Sassari, perché ha vinto in trasferta e lo ha fatto contro una squadra temibile, adesso il cammino in Champions League può davvero essere raddrizzato ma chiaramente vedremo come andranno le prossime partite del girone, che saranno altrettanto importanti per il passaggio del turno.

Diretta/ Wroclaw Trento (risultato finale 75-84): vittoria convincente! (Eurocup 8 novembre 2023)

Trento sembrava dover ricalcare il passo delle ultime due stagioni in Eurocup, ma poi è rinata: già contro Gran Canaria aveva dato buone sensazioni, poi la vittoria sulla sirena contro Lietkabelis ha veramente sbloccato la Dolomiti Energia che infatti ha poi battuto Ankara e Slask Wroclaw, tre vittorie consecutive che hanno totalmente rimesso in corsa la squadra di Paolo Galbiati. Adesso si tratta di correre anche in Serie A1, e questo vale soprattutto per un Banco di Sardegna in netta difficoltà: mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il parquet del PalaSerradimigni, la diretta di Sassari Trento sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Ludwigsburg Sassari (79-89) sintesi highlights: punti fondamentali (Champions League, 7 novembre 2023)

DIRETTA SASSARI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trento sarà fornita su Eurosport 2: l’appuntamento è quindi sulla televisione satellitare, nello specifico al numero 211 del decoder. Bisogna ricordare che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN, anche qui visione riservata agli abbonati e che sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Ludwigsburg Sassari (risultato finale 79-89): vittoria preziosa (oggi 7 novembre 2023)

SASSARI TRENTO: DINAMO SUL FILO!

Sassari Trento, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Edoardo Gonella e Simone Patti, si gioca alle ore 16:30 di domenica 12 novembre: nella settima giornata di basket Serie A1 2023-2024 assisteremo un match ormai classico, tra due squadre che hanno iniziato il loro campionato in maniera opposta. È crisi per la Dinamo, che ha perso anche a Varese: Sassari in questo momento ha appena una vittoria in sei partite ed è decisamente sotto il suo par, perché parliamo di una squadra che l’anno scorso ha fatto la semifinale playoff e punta ancora decisamente la post season.

Molto bene Trento, che al contrario ha una sola sconfitta: domenica la Dolomiti Energia ha battuto anche Reggio Emilia e soprattutto ha trovato grande ritmo in Eurocup, con tre vittorie consecutive che sono tutt’altro che indifferenti nel percorso di crescita di questo gruppo. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Sassari Trento, e ora mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa partita, comunque delicata per entrambe, che andrà in scena al PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Sassari Trento dicendo che se non altro la Dinamo ha vinto in Champions League: il blitz di Ludwigsburg ha rappresentato il primo successo nella competizione FIBA e potrebbe aver sbloccato la squadra, che in questa stagione è ripartita rinnovata e ha dovuto fare i conti con questo. Come già detto Sassari rimane un gruppo che deve correre per i playoff, obiettivo considerato minimo dalla società; l’avvio non è in linea con le ambizioni e allora bisognerà abbassare la testa e iniziare a pedalare sul serio, perché questa Serie A1 non concederà troppi spazi.

Lo sa bene anche Trento, la cui partenza al contrario è stata lanciata: l’Aquila in Italia ha sempre fatto molto bene, ma quello che sta stupendo in positivo è il passo in Eurocup perché, dopo aver perso quattro volte in fila, Trento ha finalmente innestato le marce alte e fatto capire a tutti che, a differenza degli ultimi due anni, può davvero correre per raggiungere il turno successivo e regalarsi belle soddisfazioni. Il principale obiettivo resta comunque quello della Top 8 in campionato, di conseguenza la trasferta del PalaSerradimigni riveste una bella importanza oggi pomeriggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA